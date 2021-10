Südstadt/Döhren

Nach langem Hin und Her hat das in der Südstadt ansässige Uhu-Theater eine feste Ausweichspielstätte gefunden – und die liegt nicht allzu weit vom eigenen Haus entfernt. Alle Theaterabende bis zum Februar 2022 sollen im Saal der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in der Hildesheimer Straße 179 in der Nähe des Döhrener Turms stattfinden. Die entsprechenden Verträge sind inzwischen unterzeichnet. Mitorganisator Bernd Elpel ist mit der neuesten Wendung höchst zufrieden. Der Saal der Kirchengemeinde sei ideal für die Aufführungen. Bislang hatte das Theater auf eine Kooperation mit der Leonore-Goldschmidt-Schule in Mühlenberg gesetzt. Das hatte sich aber als schwierig erwiesen.

Ekkehard Meese vermittelt Kontakt

Zustande gekommen ist der Kontakt zu der Kirchengemeinde durch den stellvertretenden Bezirksbürgermeister Ekkehard Meese (Grüne). Er sorgte dafür, das die Theatermacher mit der Kirchengemeinde ins Gespräch kamen. „Die Akteure der Kirchengemeinde sind sehr kooperativ“, so Bernd Elpel. Man sei dort auf offene Ohren gestoßen und habe von Anfang an ein gutes Gefühl gehabt. Inzwischen ist die Tinte unter den Verträgen getrocknet.

Die Theatermacher Bernd Elpel (links) und Ulrich Reutlinger sind bei der Suche nach einer verlässlichen Ausweichspielstätte endlich fündig geworden. Quelle: Uwe Bentlage

Elpel und Theaterchef Ulrich Reutlinger können mit der neuen Spielstätte sehr gut leben: „Die haben in Döhren alles, was wir brauchen“, schwärmt Elpel. Die Stadtbahnanbindung sei mit der nahe gelegenen Station am Döhrener Turm günstig. Und vor Ort gebe es nicht nur den nötigen Flügel – die Bühne und die Technik seien auch weit besser als in einer Schulaula. Zunächst hatte das Theater angekündigt, im Winter im Saal in der IGS Mühlenberg zu spielen. Diese Pläne sind nun vom Tisch.

Start am 26. November

Der erste Theaterabend der bevorstehenden Saison wird am 26. November gespielt. Da im Uhu-Theater die sogenannte 2-G-Regelung besteht (geimpft oder genesen), entfallen die sonst vorgeschriebenen Abstände. Deshalb dürfen auch 200 Gäste eingelassen werden. Eine Empore bietet zudem noch Platz für 50 weitere Zuschauer.

Weiterer Vorteil der Spielstätte am Döhrener Turm: Es gibt ein Bistro, sodass die Besucher vor Beginn des Theaterabends mit Getränken versorgt werden können. Das Catering war immer ein besonders beliebter Bestandteil des Uhu-Angebots und sorgte für die besondere Atmosphäre am Heimatstandort in der Böhmerstraße 8. Weil dort die Umbauarbeiten noch bis voraussichtlich Februar 2022 andauern, musste das Uhu-Theater ein Ausweichdomizil suchen.

Nach Bekanntwerden der neuesten Entwicklung zog die Nachfrage nach den Abenden deutlich an. Einige Programmpunkte sind bereits ausverkauft. Neben dem Ticketverkauf im Onlineshop soll es in Kürze auch wieder die Möglichkeit geben, die Karten im regulären Vorverkauf zu erwerben. Möglich ist das im Schreibwarenladen am Fiedeler Platz in der Bernwardstraße 14. Die Theatermacher hoffen, dass nun noch positive Antworten zu den finanziellen Förderanträgen eingehen werden.

