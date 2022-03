Hannover

Bereits die Kämpfe um den Unglücksreaktor in Tschernobyl gaben Anlass zur Sorge. Jetzt haben russische Soldaten das größte Atomkraftwerk Europas im ukrainischen Saporischschja besetzt. Beim Angriff geriet ein Schulungsgebäude in Brand, zwei Sicherheitsmitarbeiter sind verletzt. Zuerst sollen die Russen ukrainische Feuerwehrleute vom Löschen abgehalten haben.

Kämpfe gefährden Atomkraftwerk

„Grundsätzlich ist es brandgefährlich, dass in unmittelbarer Nähe eines Atomkraftwerks Granaten einschlagen“, sagt Strahlenschutzexperte Prof. Georg Steinhauser von der Leibniz Universität Hannover. Die Anlagen brauchen rund um die Uhr Betreuung, die Reaktoren müssen gekühlt werden. „Ich kann nur hoffen, dass die Russen dies gemeinsam mit den Ukrainern sicherstellen.“

Die Ukraine hat nach Steinhausers Informationen fünf der sechs Reaktoren in Saporischschja bereits am 24. Februar heruntergefahren. „Das war eine Reaktion auf die Bedrohungslage und ist ein schwerer Schlag für die Stromversorgung. So leicht nimmt kein Land ein AKW vom Netz“, sagt der Strahlenforscher. Steinhausers Arbeitsschwerpunkte sind die Umweltradioaktivität nach den massiven Reaktorunfällen von Fukushima und Tschernobyl sowie nukleare Forensik, also der Nachweis, aus welcher Anlage ausgetretene Strahlung stammt.

Fachleute für AKW-Sicherung dringend notwendig

Das Kernkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine ist Europas größtes Atomkraftwerk. Quelle: Olexander Prokopenko/dpa

Der Forscher war mehrmals in Tschernobyl. Auch wenn der Reaktor dort seit Langem nicht mehr läuft, sind auch dort Sicherung und Kühlung nur mit einer größeren Anzahl von Fachleuten zu gewährleisten. Insgesamt arbeiten mehrere Tausend Menschen in der Sperrzone, teils auch für Umweltüberwachung und Ökologie.

„Zum Glück ist das neue zentrale Zwischenlager dort noch nicht belegt. Es sollten jetzt die ersten Lieferungen kommen“, berichtet Steinhauser. In Tschernobyl habe die russische Armee die Belegschaft zunächst gefangen genommen. „Die Ukrainer sprechen von Geiselnahme, schließlich sind das Zivilisten.“ Inzwischen sei vereinbart, dass die Fachleute unter Aufsicht der Russen ihre Arbeit fortsetzen. Der Forscher aus Hannover hofft, dass dies auch in Saporischschja geschieht. „Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Russland Nuklearexperten einfliegt.“

Entwarnung für Deutschland: Strahlenwerte nicht erhöht

Steinhauser steht laufend mit Fachleuten in einem europäischen Verbund im Austausch über Messwerte zur Radioaktivität. „Bisher sind die Werte nirgendwo erhöht. Wir müssen die Kirche im Dorf lassen, was die Bedrohung Deutschlands betrifft“, betont der Strahlenschutzexperte. Es bestehe kein Anlass dafür, hier Jodtabletten zu schlucken. „Ich halte es auch für unwahrscheinlich, dass es notwendig wird. Dafür sind wir zu weit entfernt.“ Die Einnahme sei nur sinnvoll für stark von Strahlung Betroffene.

Für die Menschen in der Ukraine sind die Risiken des Kriegs durch ihre Nuklearanlagen allerdings erhöht. Neben Saporischschja hat das Land drei weitere Atomanlagen, außerdem Zwischenlager. „Die Ukraine verliert die Kontrolle über ihre Nuklearanlagen. Das macht mir Sorge“, sagt Steinhauser.

Von Bärbel Hilbig