Hannover

Kaum haben Benjamin Gallein vom „Votum“ und Thomas Wohlfeld vom „Handwerk“ ihren jeweils ersten Michelin-Stern erkocht, stehen sie gemeinsam mit Tony Hohlfeld („Jante“) für eine gute Sache am Herd. Wir haben sie kurz vor der Veranstaltung bei den letzten Vorbereitungen erreicht.

Sterneköche laden zum Ukraine-Benefiz

Hannovers Sterneköche verwöhnen am Sonntagabend rund hundert Gäste im „Votum“ am Landtag. Der komplette Umsatz und selbst das Trinkgeld gehen an Menschen in der Ukraine. Die Idee kam dem 36-jährigen Gallein schon einige Tage vor dem Sterne-Erfolg. „Im Auto auf dem Weg zur Arbeit hatte ich wieder von dem Wahnsinn gehört, der kurz vor unserer Haustür in der Ukraine passiert.“ Eine Stunde später schrieb Gallein seine Kollegen an. „Es ist ganz cool, dass die Jungs sofort zugesagt haben.“

Teams arbeiten ehrenamtlich

Tony Hohlfeld, bis vor Kurzem mit sogar zwei Michelin-Sternen einziger Sternekoch in Hannover, Gallein und Wohlfeld sind freundschaftlich verbunden. Doch für den Benefizabend sind nicht allein die Küchenchefs gefragt. Im „Votum“ und im „Jante“ ist der Sonntag Ruhetag. „Unsere Teams haben dann nach einer harten Woche eigentlich frei“, sagt Gallein. Jetzt sind rund 25 Mitarbeiter aus beiden Häusern ehrenamtlich im Einsatz. Die Leute vom „Handwerk“ sind bis auf den Chef nicht abkömmlich, denn das Restaurant ist sonntags regulär geöffnet.

Die Weinlieferanten „Zwei in Zwanzig“ und „Alles Wein“ zogen mit: Sie sponsern die ausgeschenkten Weine. Die Waren für die Menüs stellen die drei Restaurants. Pro Gast hatten die Köche einen Kostenbeitrag von 200 Euro veranschlagt. Das erschien offenbar so attraktiv, dass der Abend zweieinhalb Stunden, nachdem er im Netz stand, ausverkauft war. „Wir hätten wahrscheinlich doppelt oder dreimal so viel anbieten können“, sagt Gallein.

Menü mit Wein für 200 Euro

Die Gäste erwarten drei kleine Überraschungsgrüße aus der Küche, sechs Gänge mit passender Weinbegleitung und zum Abschluss Petit Fours zum Kaffee. Was genau auf den Tisch kommt, lässt sich schwer sagen. Ein Gang aus dem „Jante“ ist beschrieben mit „Saibling/Ampfer/Saurer Spargel“, ein anderer vom „Votum“ verspricht „Ungestopfte Gänseleber/Aal/Matcha/Zitrus“. Und Thomas Wohlfeld setzte unter anderem „Sauerrahm/Petersilie/Rhabarber“ auf die Speisekarte.

Was sich schon andeutet: Die drei Köche wollen den Benefizabend möglicherweise jährlich veranstalten. Sie hoffen sehr, dass dann kein Krieg der Anlass ist.