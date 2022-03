Habt Ihr schon von den beiden Ländern Russland und Ukraine gehört? In den letzten Tagen bestimmt immer mal wieder. Und das hat euch vielleicht sogar richtig Angst gemacht. Wenn man Angst hat, hilft es immer, mehr über die Dinge zu erfahren. Warum streiten sich also diese beiden Länder so schlimm miteinander?

Denn Krieg ist im Grunde ein ganz furchtbarer Streit zwischen zwei Ländern, bei dem leider nicht mit Worten, sondern mit gefährlichen Waffen gekämpft wird. Wladimir Putin, der Präsident Russlands, möchte nämlich, dass sein Land noch viel größer und er damit noch ein bisschen mächtiger wird. Deshalb hat Putin seinen Soldaten am 24. Februar, das war erst letzte Woche Donnerstag, befohlen, dass sie in das Nachbarland Ukraine einfallen sollen. Man kann das auch Invasion oder Angriff nennen. Dabei ist Russland schon heute das größte Land der Welt.

Warum hat Putin Angst vor der Nato?

Die Ukraine ist das zweitgrößte Land Europas. Es ist doppelt so groß wie Deutschland, allerdings leben dort nur halb so viele Menschen wie bei uns. Die Ukraine gibt es in ihrer heutigen Form erst seit 1991. Vorher war sie ein Teil der Sowjetunion, zu der auch das heutige Russland gehörte. Als die Sowjetunion zusammenbrach, entstanden 15 neue Länder. Einige dieser Länder, darunter Litauen, Lettland und Estland, schlossen sich der Nato an. Die Nato ist ein Zusammenschluss von vielen Staaten, darunter die USA, Deutschland und Frankreich, die sich gemeinsam für Freiheit und Frieden in der Welt einsetzen und sich außerdem gegenseitig unterstützen, falls ein Staat angegriffen wird. Dass in den letzten Jahren immer mehr Länder der ehemaligen Sowjetunion der Nato beigetreten sind, findet Russlands Präsident Putin doof, sagen Experten. Er fühlt sich davon bedroht und möchte verhindern, dass noch mehr Länder, zum Beispiel die Ukraine, bei der Nato mitmachen.

Diese Gruppen kämpfen schon seit 2014 in der Ukraine

Im Osten der Ukraine, das ist das Gebiet, das direkt an Russland grenzt, gibt es schon seit 2014 Kämpfe. Zwei Gruppen kämpfen dort gegeneinander: Die eine Gruppe nennt man Separatisten. Die fordern von ihrer Regierung, dass sich der Osten der Ukraine trennt und stattdessen zu Russland gehört. Die Separatisten haben einige Gebiete im Osten der Ukraine besetzt und bekommen dabei Unterstützung aus Russland. Die Halbinsel Krim wird schon seit einigen Jahren von Russland kontrolliert.

Das hat mehrere Gründe: Zum einen leben dort viele Menschen, die russische Wurzeln haben. Zudem geht es mal wieder ums Geld: Denn es wird vermutet, dass man vor der Küste der Krim im Meer Öl und Gas gewinnen kann, sehr wertvolle Stoffe, mit denen Russland viel Geld verdienen könnte. Und: Auf der Krim liegt schon seit langer Zeit ein wichtiger russischer Militärstützpunkt, von dem aus Kriegsschiffe starten können. Den wollte Russland auf keinen Fall aufgeben müssen.

Nur Frauen und Kinder dürfen fliehen – Männer nicht

Und gegen die Separatisten kämpfen ukrainische Soldaten. Die wollen, genau wie die ukrainische Regierung, dass auch der Osten des Landes wie bisher zur Ukraine gehört. Diese Gruppe wird von der EU und den USA unterstützt. Sogar ein Friedensvertrag wurde schon mal ausgehandelt. Das bedeutet eigentlich, dass nicht mehr gekämpft werden soll. Aber daran haben sich beide Seiten nicht gehalten.

Ende Februar dieses Jahres wurde der Streit immer heftiger: Der russische Präsident Wladimir Putin hat beschlossen, mit Soldaten in die Ukraine einzumarschieren und verschiedene Orte im ganzen Land anzugreifen. Auch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew gibt es seitdem Kämpfe. Viele Frauen flüchten jetzt mit ihren Kindern, zum Beispiel auch zu uns nach Hannover. Ihre Papas dürfen die Ukraine nicht verlassen. Sie sollen gegen die Russen kämpfen.

Von Britta Lüers