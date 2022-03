Ukrainer in der Region - Angekommen in Hannover: Diese Ehrenamtlichen helfen Ukraine-Flüchtlingen am Hauptbahnhof

Am Hauptbahnhof kommen täglich Hunderte ukrainische Flüchtlinge an. Vor Ort begrüßen sie freiwillige Helfer. Sie kommen aus Russland, Polen, der Ukraine, Deutschland – Nationalität spielt hier keine Rolle.