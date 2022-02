Hannover

Die Polizei beschützt ab sofort das russische Honorarkonsulat an der Hohenzollernstraße in Hannovers Oststadt. Das teilte die Direktion am Donnerstag auf Anfrage mit. Grund ist der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine in den frühen Morgenstunden. „Aus taktischen Gründen wird Art und Umfang der Schutzmaßnahmen nicht weiter erläutert“, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder.

Weitere Schutzmaßnahmen beispielsweise an russisch-orthodoxen Kirchen oder ukrainischen Einrichtungen gebe es bislang nicht. Laut Schmieder beobachte die Polizei die Entwicklungen des Ukraine-Konflikts aber mit Blick auf die Landeshauptstadt „durchgehend und reagiert lageangepasst und zügig“. Landesinnenminister Boris Pistorius (SPD) kündigte außerdem an, Niedersachsen wappne sich vor russischen Cyberangriffen. Es würden Treibstoffvorräte angelegt und Satellitentelefone beschafft.

Ukraine-Demos am Köpcke und Hauptbahnhof

Laut Strukturdaten 2021 sprechen in Hannover fast 8600 Menschen Russisch, mehr als 4800 Ukrainisch. Wegen des Kriegs im Osten Europas findet am Donnerstag um 18 Uhr bereits eine Spontandemo am Kröpcke gegen den Einmarsch statt. Eine weitere Kundgebung ist für Sonnabend um 15 Uhr auf dem Ernst-August-Platz angezeigt worden.

Von Peer Hellerling