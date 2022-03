„Russen gegen den Krieg“ steht auf dem Schild der 36-jährigen Doktorandin Natalia. Die junge Akademikerin nimmt seit Beginn der Proteste gegen den Krieg in der Ukraine an den Demonstrationen in Hannover teil - immer vermummt.

„Allein die staatskritischen Posts auf meinem Instagram-Account würden mir wohl 3 bis 15 Jahre Gefängnis bringen, und ich benötige im Sommer ein neues Visum“, erklärt die junge Frau. Auf einem Pressefoto möchte sie deshalb auf keinem Fall mit dem vollen Gesicht zu sehen sein. Ein Abgleich ihrer biometrischen Daten mit den Bildern im Internet könnte ihr bei einer Ausreise zum Verhängnis werden, befürchtet sie. „Ich gehöre zur Intelligenzija. Würde man mich erkenne, bekäme ich definitiv große Probleme“, befürchtet sie.

Mit den neuen Gesetzen, mit denen Präsident Putin am Freitag drakonische Strafen für die Verbreitung von „Fakenews“ über das russische Militär erlassen hat, steigt auch die Gefahr für Journalisten oder Privatleute, in das Visier der Nachrichtendienste zu gelangen. Natalia glaubt, dass das auch den Protest in Deutschland bereits deutlich beeinflusst. Viele Russen würden sich schon heute nicht mehr trauen, zu demonstrieren. „Leider haben viele russische Bürger nicht die alternativen Medien und stehen unter dem Einfluss der Propaganda“, sagt Natalias Bekannte Juljia (40).

Um sich dennoch zu vernetzen, sucht Natalia auch in Hannover Kontakt zum Umfeld der weißrussischen „Razam“ Gemeinschaft. Der Verein Belarussische Gemeinschaft Razam ist eine länderübergreifende Organisation, die auch Kritik an der Politik des Präsidenten Alexander Lukaschenko übt. Der Verein hat den Angriffskrieg scharf verurteilt. „Ich hoffe, dass ich vielleicht heute Kontakte finde“, sagt Natalia. Nummern austauschen wird sie aber nicht. „Ich kommuniziere nur über Telegram, alles andere ist zu gefährlich“, sagt sie.