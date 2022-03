Zwei Jahre Corona-Pandemie, jetzt Putins Angriffskrieg in der Ukraine, möglicherweise gefährdete Atomanlagen: Kann das auch Menschen aus der Bahn werfen, die bisher psychisch ganz stabil waren?

Ängste nehmen zu, speziell die Corona-Pandemie wurde in dieser Hinsicht besonders gut erforscht und das hat gezeigt: In allen Altersstufen treten Angstsymptome und Angststörungen häufiger auf. Ein Krieg wie jetzt in der Ukraine lässt niemanden unberührt und kommt – wenn wir von Ängsten sprechen – nun noch erschwerend hinzu. Beispielsweise erleben wir bei bei unserer Kriegsgeneration, den Überlebenden des Zweiten Weltkriegs, eine zum Teil intensive Zunahme von erneuter Erinnerung an das alte Kriegsgeschehen. Manchmal kommt es zum Ausbruch von richtiggehenden Panikattacken.

Wir haben in Deutschland außerdem viele Menschen, die erst in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten aus anderen Kriegsgebieten geflohen sind. Sie sind wahrscheinlich besonders gefährdet?

Bei den Menschen, die aufgrund von Kriegen hier Aufnahme fanden, handelt es sich ebenfalls um eine sehr verletzliche Gruppe, bei denen Ängste und Angststörungen eher auftreten. Wir haben einige Erfahrung in der Behandlung von Kriegsflüchtlingen, die beispielsweise an einer posttraumatischen Belastungsstörung litten. Ich erwarte, dass auch in dieser Gruppe von Menschen die gegenwärtige Lage zu einer Verschlimmerung der Symptome führt.

Unter Corona nahmen die Ängste zu

Macht sich das in Ihrer psychotherapeutischen Ambulanz jetzt bemerkbar?

Wir sehen bereits seit zwei Jahren eine Zunahme von Ängsten, beginnend mit der Corona-Pandemie und den Maßnahmen zu ihrer Eindämmung. Die Isolation von Heimbewohnern und Schwerkranken, aber von auch von ganzen Familien hat viele Probleme verschärft. Dazu gehört das Aufflackern bislang gut behandelter Erkrankungen wie Depression, aber auch Probleme im Bereich der häuslichen Gewalt. Wir fanden deshalb den Begriff „social distancing“ irreführend, denn was es während der Pandemie gebraucht hat, war Abstand zwischen den Menschen („physical distancing“), aber nicht soziale Distanz oder Isolierung.

Warum ist das Kappen von zwischenmenschlichen Kontakten so fatal?

Das Abgeschnittensein von Verwandten und Bekannten löst Ängste aus. Wir sehen das an Menschen, die in dieser Situation lange im Krankenhaus liegen. Sie befinden sich durch ihre Krankheit in einer unsicheren Lage, brauchen eigentlich Trost und Zuspruch. Es ist schlimm, wenn dann niemand Vertrautes zu Besuch kommen kann. Das geht nicht spurlos an Menschen vorbei. Kranke und vorbelastete Menschen haben es auch während der Pandemie schon schwerer gehabt, der Ukraine-Konflikt ist für manche der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.

Und bereits Corona hat manche der Geflüchteten retraumatisiert?

Ja, das haben wir so beobachtet. Das Thema ist allerdings kompliziert und muss insgesamt differenziert betrachtet werden. Wir haben Menschen behandelt, die vor ihrer Flucht schrecklicher Gewalt ausgesetzt waren, solche, die die Gewalterfahrung während der Flucht machten, aber auch diejenigen, die in den oftmals beengten, zum Teil unüberlegt eingerichteten Auffanglagern Gewalt, auch sexueller Gewalt, ausgesetzt waren. Die Covid-19-Pandemie ist auch hier ein erschwerender Faktor gewesen.

Sorgen mit anderen teilen

Sie sind an der weltweit größten Studie zu den gesundheitlichen Folgen der Corona-Pandemie beteiligt. Was hat sie ergeben?

Die COH-FIT Studie mit gegenwärtig über 150.000 Beteiligten in mehr als 120 Ländern hat einige interessante Ergebnisse erbracht. So haben Ängste, Depressionen und Mediensüchte bei Erwachsenen zugenommen, im Kindes- und Jugendalter waren aber auch Essstörungen häufiger. Die Studie verfolgt den Zweck der Politikberatung, damit wir für die nächste Pandemie, die vor der Tür steht, besser gerüstet sind. Ein wichtiger Punkt dabei ist die medizinische Versorgung. Wir müssen einer Pandemie begegnen können und zugleich die Regelversorgung nicht vernachlässigen. Die zweite wichtige Frage ist, wie wir eine möglichst große Zahl an Menschen mit seriösen Gesundheitsinformationen versorgen.

Ein Gefühl von Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein spürt jetzt wahrscheinlich fast jeder. Es gibt diese diffuse Bedrohung und zugleich haben wir Mitleid mit den Menschen in der Ukraine, auch das macht traurig. Wie können wir uns selbst stabilisieren?

Es gibt keine Zauberformel für psychische Widerstandskraft, dennoch kann man einige wichtige Aspekte benennen, die die Resilienz steigern, also die Fähigkeit, mit schrecklichen Ereignissen umzugehen. Dazu gehört, seriöse Informationsquellen zu nutzen, also beispielsweise etablierte Tages- und Wochenzeitungen. Dann, dass wir mit unseren Sorgen nicht alleine bleiben. Man sollte sich nicht mit seinen Ängsten isolieren.

„Den Alltag weiterleben“

Unsere Ängste in Bezug auf Corona und den Krieg haben einen realen Hintergrund. Wie schaffen wir es, sie nicht völlig auszublenden, aber uns auch nicht lahmlegen zu lassen?

Es geht darum, den Alltag weiterzuleben. Bei Corona und den damit verbundenen Unsicherheiten spielen mehrere Probleme eine Rolle: die Bedrohung durch die Infektion, zum Teil widersprüchliche Aussagen von Meinungsbildnern, Medien und Interessengruppen, nicht zuletzt Aussagen derjenigen, die Corona leugnen oder aberwitzige Ängste schüren, beispielsweise dass man durch eine Impfung einen Überwachungs-Chip implantiert bekäme. Jede und jeder sollte mehrere Quellen nutzen, um sich ein umfassendes Bild einer Lage machen zu können, nicht nur Twitter und Messenger-Dienste, sondern seriöse Medien.

Was lässt sich konkret machen?

Ängste werden nicht durch Vermeidung beherrschbar, es gibt rationale Schutzmechanismen, im Fall von Corona die Impfung und das Maskentragen. Speziell zu Fragen der persönlichen Vorsorge im jetzigen Ukraine-Konflikt sind die Seiten des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hilfreich. Aber ein Stück weit müssen wir akzeptieren, dass wir in diesem, aber auch anderen Konflikten nicht direkt beeinflussen können, wie es für uns und für andere weitergeht. Wir können uns nicht gegen derartige Schicksalsschläge versichern. Wir können nur wachsam bleiben, für andere sorgen, und unser bisheriges Leben weiterleben.

Wie können wir Menschen, die jetzt besonders unter Ängsten leiden, am besten unterstützen?

Hilfe, Unterstützung und Zuspruch benötigen besonders die Geflüchteten aus der Ukraine, Frauen mit ihren Kindern, die ihre Ehemänner in der Ukraine lassen mussten, aber auch die geflüchteten Großeltern. Sie brauchen einen warmen, wohlwollenden Empfang, Hilfe bei Behördengängen und Kontaktmöglichkeiten in ihre Heimat.