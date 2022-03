Hannover

Schüler aus der gesamten Region Hannover wollen am 15. März um 15 Uhr gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße gehen. Stadtschülerrat Hannover und Regionsschülerrat rufen gemeinsam zur Teilnahme an der Demo auf. Die Schülerinnen und Schüler haben bei der Polizei sehr bescheiden gut 200 Teilnehmende angemeldet.

Schüler wollen gegen Krieg demonstrieren

„Wir können es überhaupt nicht abschätzen und hoffen natürlich, dass sehr viel mehr kommen“, sagt Organisator Matteo Feind von der Leonore-Goldschmidt-Schule. Viele Schülerinnen und Schüler seien schockiert, wie die Lage sich in Europa zuspitze, mit was für einer Brutalität Putin in der Ukraine vorgehe und wie unschuldige Zivilistinnen und Zivilisten darunter leiden müssten.

„Wir möchten mit unserer Aktion zeigen, dass wir hinter der Ukraine stehen. Deswegen fordern wir Schülerinnen und Schüler aller Schulen auf, gemeinsam unter dem Motto #studentsforpeace zu demonstrieren“, sagte Jonas Reh vom Stadtschülerrat, der auf die Goetheschule geht.

Schüler sammeln für Kinder aus der Ukraine

Während der Demonstration sammeln die Organisatoren Spenden, die Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine zugutekommen sollen. Das Geld geht an die Hilfsorganisation der Unicef „Nothilfe für Kinder der Ukraine“ und die ukrainische Kirchengemeinde in Hannover. „Besonders die Situation von gleichaltrigen Kindern und Jugendlichen berührt uns sehr. Kein Kind hat ein Kriegsschicksal verdient“, sagt Ava Walsdorf vom Regionsschülerrat. Auch die Frage der Integration ukrainischer Schülerinnen und Schüler in Hannover sei sehr wichtig.

Die Demoroute führt vom Opernplatz über Aegidientorplatz, Friedrichswall, Leibnizufer und Steintor zurück zum Opernplatz.

Von Bärbel Hilbig