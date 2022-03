Hannover

An der Goetheschule gehört die zwölfjährige Liuba zu den ersten drei Schülern, die jetzt wegen des Krieges in ihrer Heimat plötzlich auf eine deutsche Schule gehen. Auf dem Schulhof grüßt sie erfreut andere Mädchen, die winken strahlend zurück. Es ist ein Glücksfall, Liuba hat schon nach wenigen Tagen Freundinnen gefunden. Was hilft: Sie spricht bereits etwas Deutsch. Wenn Liuba etwas nicht versteht, weiß sie außerdem, wer helfen kann. Jetzt zupft sie den 16-jährigen Anton am Ärmel, der auf dem Pausenhof freundlich und zuverlässig zwischen den Mädchen übersetzt.

So ideal wird die Situation nicht bleiben. Montag kommen 13 ukrainische Schüler an das Gymnasium, die noch kein Wort Deutsch sprechen. Liuba wird mit Anton und anderen Schülern zum Empfangskomitee gehören. Weil sie Ukrainisch und Russisch kann, und eben etwas Deutsch. „Wir sind auf alle Schüler und Lehrer angewiesen, die übersetzen können“, sagt Deutschlehrerin Constanze Liese. Die ukrainischen Kinder kommen in Klassen, wo zumindest ein Schüler Russisch spricht.

Manche Kinder, so viel wissen die Lehrer schon, sind allein mit den Großeltern nach Deutschland geflohen. Damit die Schüler Halt in der Schule finden, werden eine sprachkundige Lehrerin und eine Sozialarbeiterin sich regelmäßig mit der Gruppe austauschen. „Wir wollen sie auffangen, falls sie schlechte Nachrichten bekommen“, sagt Constanze Liese. Sie leitet die Sprachlernklasse der Schule, die bereits keinen Schüler mehr aufnehmen kann.

Lehrer geben ehrenamtlich Deutsch

Lehrkräfte werden deshalb den neuen Schülern nebenbei sechs Stunden pro Woche Deutschunterricht geben. Ehrenamtlich. „Das ist nicht viel, aber ein Anfang“, meint Liese. „Es ist eine große Leistung, dass die Kollegen das zusätzlich übernehmen“, betont Wiebke Schwarzrock aus der Schulleitung. Denn wie auch an anderen Schulen ist der Krankenstand wegen Corona hoch.

Doch die Goetheschule, die in der Oberstufe Russisch anbietet, sieht sich in der Pflicht. Etliche Schüler wie der 17-jährige Slava und seine Schwester Sonja kommen selbst aus der Ukraine, andere aus Russland. Slavas Familie hat jetzt zahlreiche Freunde und Verwandte aufgenommen und in der Schulelternschaft weitervermittelt. „Unsere Schüler sind sehr offen, ich hoffe, dass die Neuen sich schnell wohlfühlen“, sagt Liese. Bei Liuba ging das schnell. „Sie kann ja schon Deutsch. Das ist voll gut“, meint ihre Freundin Hnahla.