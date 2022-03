Hannover

Viele Ukrainer nehmen bei der Flucht vor dem Krieg in ihrer Heimat ihre Haustiere mit. Die Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) bietet den Geflüchteten daher an, eine mögliche notwendige Behandlung von Tieren kostenfrei zu leisten.

Für Hunde und Katzen sind bei der Einreise aus der Ukraine normalerweise ein Heimtierausweis und ein negativer Bluttest über Tollwut notwendig. Die Bundesregierung hat das bereits gelockert, die Tiere brauchen hier jedoch eine Impfung gegen Tollwut und einen Mikrochip.

TiHo hilft Haustieren von Ukrainern

Mit ihren Hunden und Katzen können sich ukrainische Geflüchtete in der Klinik für Kleintiere per E-Mail unter kleintierklinik@tiho-hannover.de oder per Telefon unter (0049 511) 953 6200 anmelden. Um Vögel, Reptilien, Kaninchen, Frettchen, Hamster oder Meerschweinchen kümmert sich die Klinik für Heimtiere, Reptilien und Vögel. „Für einige Tierarten sind die rechtlichen Bestimmungen etwas komplizierter. Hier unterstützen wir auch“, erklärt Klinikleiter Professor Michael Pees. Anfragen – auch in russischer oder ukrainischer Sprache – sind per E-Mail an hrv-sekretariat@tiho-hannover.de oder telefonisch unter (0049 511) 953 6800 möglich.

Von Bärbel Hilbig