Hannover

Die Hilfsbereitschaft für Geflüchtete aus der Ukraine ist gewaltig. Auch der Ukrainische Verein in Niedersachsen ist davon förmlich überrannt worden. Bisher hatte der Verein, der sich ursprünglich für die Erhaltung der ukrainischen Kultur in Deutschland einsetzt, aus einer Änderungsschneiderei in Mittelfeld agiert. Doch die Spendenberge waren zu gewaltig für die kleinen Räume. Nun hat die Zeitarbeitsfirma ZAG dem Verein neue Räume gestellt – kostenlos.

Bereits seit dem Wochenende sitzt der Ukrainische Verein nun im dritten Stock eines Büro-Komplexes an der Podbielskistraße 269. 300 Quadratmeter groß sind die Räume, mit der Stadtbahn gut zu erreichen. Ein großer Vorteil, denn hier sollen die Kriegsflüchtlinge – derzeit meist Mütter mit Kindern – ab sofort eine Anlauf- und Beratungsstelle finden und in ihrer Muttersprache empfangen werden. Außerdem koordinieren die Verantwortlichen von hier Großspenden und den Transport in die Ukraine. Spenden sollen an der Podbi aber künftig nicht entgegengenommen werden.

Spenden: „Wir konnten den Ansturm nicht mehr bewältigen“

„Wir sind sehr dankbar, dass uns so schnell und unbürokratisch geholfen wurde“, sagt Oksana Janzen, Leiterin des Ukrainischen Vereins in Niedersachsen. Gemeinsam mit den ehrenamtlichen Mitgliedern stellt sie sich seit dem Kriegsausbruch rund um die Uhr umfangreichen logistischen Aufgaben.

„Tonnen von Spenden lagen in Kisten und Tüten auf der Straße herum, wir konnten den Ansturm nicht mehr bewältigen. Die Geschäftsführer der ZAG haben uns die Schlüssel für die Büroräume dann nach einem kurzen Gespräch sofort in die Hände gegeben und so konnten wir bereits am Wochenende sortieren und koordinieren. Das ist in dieser Situation eine unglaubliche Hilfe“, berichtet Janzen.

ZAG will nachhaltig helfen – „Solidarität ist wichtig“

Für die ZAG-Geschäftsführung ist die Hilfe selbstverständlich. „Solidarität ist wichtig, Anpacken ist besser“, sagt Eckart Gaude. Als sie von der Notlage des Vereins über die Per-Mertesacker-Stiftung erfahren hatten, habe man ohne Verzögerung Hilfe angeboten. Die Büroräume seien dabei nur der erste Schritt, erklärt Thorsten Meier: „Momentan gibt es noch ausreichend ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, aber wir werden auch Personal zur Verfügung stellen, wenn nötig. Denn wir alle wissen: Hier brauchen wir einen langen Atem, wir wollen nachhaltig helfen.“

Von Britta Lüers