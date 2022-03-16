Українці в Ганновері: найважливіша інформація для біженців

Ганновер

Тисячі українців вже знайшли притулок від війни в Ганновері. Найближчими днями очікується збільшення кількості біженців. Тут ми зібрали найважливіші номери телефонів, контактні пункти та інформацію про телефонні дзвінки, Інтернет, домашніх тварин та щеплення.

Dieser Artikel auf Deutsch: Die wichtigsten Informationen für Geflüchtete

Куди піти в першу чергу?

Ганноверський виставковий центр – це перше місце для багатьох біженців з України. Quelle: Ole Spata/dpa (Aрхів)

Ганноверський виставковий центр – це перше місце для багатьох біженців з України, які приїхали сюди. Тут є перекладачі, тепла їжа, спальні місця та засоби орієнтації. До залу 26 можна дістатися за допомогою міської залізничної колії Üstra через кінцеву станцію „Messe Nord“ лінії 8. Водіям слід їхати шляхом «Messe Nord 2» через Європейську аллею. Дорога вказана. Ті, хто шукає захисту і прямує німецькою залізницею (Deutsche Bahn), можуть дістатися до залу через залізничну станцію Hannover Messe/Laatzen.

Як довго я можу залишатися в Ганновері?

Небюрократична процедура поширюється на всіх біженців, які прибули до ЄС з України з 24 лютого. Це означає, що всі люди з українськими паспортами та ті, хто постійно проживає в Україні, захищені. Захист діє протягом одного року, але може бути продовжений ще на два роки. Тому тривала процедура надання притулку не потрібна. Крім того, тим, хто шукає захисту, гарантуються мінімальні стандарти, такі як доступ до соціальної допомоги та дозвіл на роботу.

Як я можу телефонувати та отримати доступ до Інтернету?

Дзвінки та SMS з Німеччини в Україну безкоштовні через Telekom, Vodafone та O2. Щоб ви могли залишатися на зв’язку зі своєю родиною та друзями в Німеччині, Telekom надає всім біженцям безкоштовну SIM-карту для мобільного телефону. Ви можете отримати картки в кожному магазині Telekom і магазині-партнері – наприклад, на Bahnhofstraße 3 (Kröpcke). Vodafone і O2 оголосили, що роздаватимуть безкоштовні картки тим, хто шукає захисту в центрах прийому.

Чи можу я подорожувати автобусом та поїздом у Ганновері?

У разі перевірки достатньо пред’явити український паспорт або подібний документ. Quelle: Sina Schuldt/dpa (Aрхів)

Усі громадяни України можуть безкоштовно користуватися всім громадським транспортом Üstra, Regiobus та Bahn (автобус, електричка, потяги) у регіоні Ганновер. У разі перевірки достатньо пред’явити український паспорт або подібний документ. У місті Ганновер повідомили, що іноземці, які виїхали з України і не мають українських документів, матимуть можливість безкоштовного проїзду; це є жест доброї волі від влади. У безкоштовному додатку GVH (Android | Apple) є розклади транспорту для Üstra та Regiobus.

Що робити у випадку наявності зі мною домашньої тварини?

У Ганновері Університет ветеринарної медицини хотів би зробити невеликий внесок у допомогу. Необхідні процедури для домашніх тварин тут безкоштовні. У призначених заходах допомагають ветеринари також. Біженців просять довести, що вони мають українське громадянство.

Біженці з собаками чи кішками можуть звернутися до клініки для маленьких тварин за адресою: Bünteweg 9 (станція Üstra «Bünteweg» на лінії 6). Зв’язатися з клінікою можна за телефоном +49 511 953 62 00.

Люди, які мають птахів, рептилій, кроликів, тхорів, хом’яків або морських свинок, повинні звертатися до клініки домашніх тварин, рептилій і птахів. Електронна адреса: hrv-sekretariat@tiho-hannover.de і номер телефону +49 511 953 68 00. Також можливі запити українською або російською мовами.

Як щодо вакцинації від коронавірусу?

Навіть без медичного страхування біженці мають право на вакцинацію від коронавірусу. У Німеччині вакцинованими вважаються лише люди, які були вакциновані вакциною, схваленою в ЄС, наприклад Biontech, Moderna, AstraZeneca або Novavax. Серед них немає Sputnik V чи вакцин від Sinovac чи Sinopharm. Щоб отримати статус щепленого (для кафе, ресторанів чи заходів), біженці повинні бути вакциновані вакциною ЄС. Кожен, хто проживає не в державному приймальному пункті, а приватно у родичів чи знайомих, наприклад, має можливість безкоштовно зробити щеплення в міській вакцинаційній службі чи в лікарні.

Чи безкоштовні тести на коронавірус?

Так. Біженці з України, як правило, мають право на тест на PoC антиген. Навіть якщо Ви не маєте жодного обов’язкового медичного страхування.

Встановіть додаток Corona Warning

Програма Corona Warning доступна безкоштовно для Apple і Android. Quelle: Oliver Berg/dpa

Доказ вакцинації можна зберігати в федеральному додатку Corona Warning. Поточні тести на коронавірус також можна зберегти тут (і показати у разі сумнівів). Додаток допомагає визначити, чи були Ви в контакті з інфікованою людиною. Його також можна безкоштовно знайти в українському App Store. Програма Corona Warning доступна безкоштовно для Apple і Android.

Важливі номери телефону:

Поліція: 110

Пожежно-рятувальна служба: 112

Консультаційний центр для біженців з України: +49 157 53 08 75 66, Podbielskistraße 269

Українська парафія Святого Володимира: +49 511 768 42 63, Hannoversche Straße 122

Імміграційний офіс Ганновер: +49 511 61 60, Maschstraße 17

Гаряча лінія Державної приймальні: +49 511 728 22 82 (понеділок – четвер з 9.00 до 15.30, п’ятниця з 9.00 до 12.00)

Генеральне консульство України в Гамбурзі: +49 40 22 94 98 11 (понеділок, середа, четвер, п’ятниця з 15:00 до 16:30; вівторок з 10:00 до 11:30), електронна пошта: gc_deg@mfa.gov.ua

Von Томма Петерсен i Александра Кошеварова