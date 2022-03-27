Українські біженці: Поліція попереджає про шахраїв

Ганновер/Лаатцен

Наразі торговці людьми та шахраї намагаються скористатися горем біженців з України. Метою є сексуальна експлуатація жінок або залучення їх до примусової проституції. Шахраї вдають, що пропонують роботу чи житло. В Лаатцені на станції виставкового центру федеральна поліція вже зареєструвала перші відповідні спроби.

Dieser Artikel auf Deutsch: Bundespolizei registriert Anwerbeversuche von Betrügern am Messebahnhof

﻿Томас Герберт, речник штаб-квартири федеральної поліції в Ганновері, наразі говорить про чотири ймовірні спроби, про які стало відомо та попереджено. „Люди вже були засуджені за сексуальні злочини“, - сказав Герберт. Кажуть, що вони вели себе підозріло на виставковому вокзалі.

Щодня до Лаатцена прибуває 1000 біженців

Ознаки спроб вербування були отримані, але не вдалося встановити зловмисників. Невідомо, чи біженці вже потрапили на шахраїв. За даними поліції, близько 1000 біженців щодня прибувають на виставкововий вокзал, багато їдуть далі. Інші виходять на центральному вокзалі Ганновера. Щоб захистити цих людей від шахраїв, поліція, перекладачі та волонтери попереджають їх. „Розмова рідною мовою — найкращий спосіб мінімізувати ризик“, — каже Герберт. На вокзалах все частіше присутні військові та державні службовці.

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Наразі для Ганновера не планується жодних охоронних зон

Крім того, наразі друкується так звана чекова картка, яка застерігає від спроб вербування. Герберт високо оцінює хорошу співпрацю між поліцією, містом Ганновер та всіма іншими причетними.

На данному етапі Герберт не бачить причин для встановлення захисних зон для біженців на головному або виставковому вокзалі. Наприклад, профспілка поліції GdP закликала створити ці зони. Штаб федеральної поліції в Ганновері вже проінформував своїх співробітників про небезпеку шахраїв. „Ми робимо все можливе, щоб боротися з цією ситуацією – і так з першого дня“, – каже начальник поліції Даніель Муха.

Von Мануель Беренс i Александра Кошеварова