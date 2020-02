Frau Strauch, Herr Ahmetovic, Sie haben die Führung der hannoverschen SPD in einer äußerst schwierigen Lage übernommen. Ihre Partei stellt zum ersten Mal seit 70 Jahren nicht mehr den Oberbürgermeister. Die vergangenen Wahlen haben gezeigt, dass die SPD nur noch drittstärkste Kraft ist. Was hat die SPD falsch gemacht?

Strauch: Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Wir sind uns einig, dass Fehler gemacht wurden, sonst wären wir nicht in dieser Situation. Es sind im Rathaus drei Menschen aneinander geraten, es kam zu Unregelmäßigkeiten bei Gehaltszumessungen. Eine konsequente rathausinterne Aufarbeitung dieser Vorkommnisse hat nicht stattgefunden. Dadurch kam letztlich die gesamte Stadtverwaltung in Schwierigkeiten. Wir müssen aufpassen, dass so etwas nicht wieder passiert.

Damit spielen Sie auf Alt-Oberbürgermeister Stefan Schostok ( SPD), seinen Büroleiter Frank Herbert und den ehemaligen Personaldezernenten Harald Härke an. Alle drei stehen jetzt vor Gericht und müssen sich wegen Untreue verantworten. Warum hat die SPD nicht viel früher versucht, auf ihren OB einzuwirken und die Krise zu entschärfen?

Strauch: Es sind zahlreiche Versuche von führenden Sozialdemokraten unternommen worden. Aber es gehören immer zwei dazu, wenn man an einer Situation etwas ändern will.

Ahmetovic: So etwas wie die Rathausaffäre ist zuvor in Hannover noch nie passiert. Die Dramatik ist leider zu lange nicht gesehen worden. Aber im Nachhinein ist es immer leicht, kluge Kommentare abzugeben.

„Die SPD ist noch immer stärkste Fraktion im Rat“

Dennoch: Ihr Vorgänger, Alptekin Kirci, hatte noch im Frühjahr 2018 im HAZ-Interview gesagt: „ Schostok hat alles richtig gemacht.“

Ahmetovic: Das möchte ich nicht weiter bewerten. Diese Frage ist aktuell Gegenstand einer gerichtlichen Überprüfung. Kirci hat für sich die politischen Konsequenzen nach der verlorenen OB-Wahl gezogen und ist nicht wieder zur Wahl des Parteichefs angetreten. Wir sind ihm sehr dankbar, dass er neun Jahre die SPD geführt hat. Jetzt geht es darum, nach vorne zu schauen. Die SPD ist noch immer stärkste Fraktion im Rat, doppelt so groß wie die Grünen, 17 Mandate mehr als die FDP. Wir arbeiten auf Augenhöhe und konstruktiv mit Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) zusammen, sind aber da, wo es notwendig ist, auch kritisch.

Das sind Ulrike Strauch und Adis Ahmetovic Fünf Wochen sind Ulrike Strauch und Adis Ahmetovic jetzt die Gesichter der SPD in Hannover. Die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein. Strauch ist 69 Jahre alt, Witwe des verstorbenen Bürgermeisters Bernd Strauch. Sie kennt die SPD seit Jahrzehnten. Ahmetovic ist 26 Jahre alt und stammt aus einer Einwandererfamilie. Seine Eltern sind Anfang der Neunzigerjahre vor dem Krieg auf dem Balkan geflohen. Ahmetovic ist im Sahlkamp aufgewachsen, hat an der Herschelschule Abitur gemacht und danach Gymnasiallehramt mit den Fächern Politik und Deutsch studiert. Auch Strauch hat einen pädagogischen Beruf erlernt. Sie war mehrere Jahre Leiterin der Astrid-Lindgren-Förderschule in Badenstedt. 2016 ging Strauch in den Ruhestand. Ahmetovic war bis vor Kurzem persönlicher Referent von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD), jetzt hat er innerhalb der Staatskanzlei den Posten gewechselt und arbeitet als Referent für Regierungsplanung. Dabei geht es unter anderem darum, Bilanzen des Kabinetts vorzubereiten.

Heißt das, dass die SPD bei den derzeit laufenden Verhandlungen um Dezernatszuschnitte mehr Posten herausschlagen kann als Grüne und FDP?

Strauch: Es geht nicht darum, der SPD möglichst viele Dezernatsposten zu sichern, sondern darum, kluge Köpfe nach Hannover zu holen. Im Übrigen müssen in einem Bündnis alle Kompromisse eingehen.

Und wie wird die Stadtverwaltung unter Onay künftig aussehen? Wird der Kulturbereich gestärkt, der Hochbau wieder dem Baudezernat zugeschlagen?

Ahmetovic: Kultur wird eine wichtige Rolle spielen, so viel steht fest. Aber lassen Sie sich überraschen, nächste Woche wird das Ergebnis verkündet. Die Verhandlungen waren spannend, konstruktiv, mit Höhen und Tiefen. Auf Balkonfotos haben wir zum Glück verzichtet.

„Wir wollen bei der Kommunalwahl weiter zulegen“

Es wird Onay sein, der den Umbau seiner Verwaltung verkündet. Wie kann die SPD noch ihre eigene Handschrift sichtbar machen?

Strauch: Es ist die Aufgabe eines OB, die Verhandlungsergebnisse zu präsentieren. Aber die SPD kann einiges dafür tun, dass die Hannoveranerinnen und Hannoveraner in Zukunft wieder mehr Vertrauen in uns haben. Wir wollen in der Kommunalwahl im nächsten Jahr weiter zulegen. Unser Ziel ist, bei der Oberbürgermeisterwahl im Jahr 2026 wieder das Stadtoberhaupt zu stellen.

Das ist ambitioniert. Der schlechte Bundestrend der SPD spricht dagegen, dass Sie im nächsten Jahr stärkste Kraft im Rat werden.

Ahmetovic: Ja, der Bundestrend macht uns auch Sorgen, aber ist nicht primär für unsere Situation vor Ort verantwortlich. Die SPD hat nämlich in Wiesbaden, Mainz und Kiel gezeigt, dass sie siegen kann. Aktuell sieht es in Hamburg gut aus. Ich bin der Überzeugung, dass wir auch hier in Hannover das Vertrauen der Menschen wiedergewinnen können.

Und wie wollen Sie das anstellen?

Ahmetovic: Wir wollen mit den Menschen reden und ihnen unseren Plan für Hannover vorstellen. Nicht erst im Wahlkampf, sondern jetzt. Daher suchen wir den direkten Kontakt mit den Menschen und besuchen sie, wenn gewünscht, sogar in ihren Wohnzimmern. Wir verteilen beispielsweise auch im Rahmen einer Zuhör-Aktion Postkarten, auf denen die Menschen ihre Ideen und Anregungen schreiben und an uns zurücksenden können. Wir wollen genau erfahren, was die Bürgerinnen und Bürger bewegt.

Strauch: Ich biete jede Woche eine Bürgersprechstunde im Kurt-Schumacher-Haus an, und die wird auch sehr gut besucht. Zudem müssen wir wieder darüber diskutieren, was die SPD ausmacht. Was sind unsere Grundwerte? Wohin grenzen wir uns ab? Die SPD soll ein Sammelpunkt für Demokraten sein.

„Wir wurden nicht wegen des Gendersternchens abgewählt“

Hat sich die SPD in den vergangenen Jahren nicht verzettelt, weil Randthemen zu sehr in den Vordergrund rückten, etwa die Einführung des Gendersternchens und endlose Debatten über Straßenumbenennungen?

Strauch: Die Diskussion zu solchen Themen wurde in der Öffentlichkeit leider zu emotional geführt. Ich bedauere das sehr.

Ahmetovic: Wir wurden aber nicht wegen des Gendersternchens abgewählt, sondern weil wir das Vertrauen unserer Mitmenschen verloren haben. Es ist doch so: Wer jeden Tag hart arbeitet und morgens in der Zeitung liest, dass ein hoher Beamter im Rathaus illegale Zulagen kassiert, kommt zu dem Schluss: Das gehört sich nicht.

Mit welchen substanziellen Themen wollen Sie künftig die Wähler überzeugen?

Ahmetovic: Die Wohnungsknappheit ist das allergrößte Problem. Da gehen wir ran. Vor allem den Bau von bezahlbaren Wohnungen für mittlere Einkommen wollen wir fördern. Die Stadt hat Flächen für 10.000 Wohnungen erschlossen, es gibt also viel Potenzial. Für den Wohnungsbau sollte die Stadt bereit sein, weitere Investitionen zu tätigen und gegebenenfalls Kredite aufzunehmen.

Moment. Die finanziellen Spielräume der Stadt werden immer enger. Die Gewerbesteuer bricht ein, zudem muss das Volumen des laufenden Investitionsprogramms vermutlich verdoppelt werden, um die geplanten Schulsanierungen zu stemmen. Und dann wollen Sie neue Schulden aufnehmen?

Ahmetovic: Die Haushaltslage wird schlechter, das ist richtig. Die Stadt verfügt aber über ein hohes Vermögen ...

... und schiebt einen Schuldenberg von fast 1,6 Milliarden Euro vor sich her.

Strauch: Im Herbst werden wir über dieses Thema eingehender beraten. Grundsätzlich gilt: Wir wollen solide Finanzen, aber gleichzeitig erforderliche Modernisierungen vornehmen.

Ahmetovic: Es wäre ein Fehler, jetzt keine neuen Investitionen zu tätigen. Wir müssen uns für die Zukunft stark aufstellen.

Frau Strauch, Herr Ahmetovic, führen Sie die Partei zu zweit, weil das gerade in Mode ist?

Strauch: Keinesfalls, wir sind von diesem Modell überzeugt. Ich stehe für die ältere Generation, Adis für die jüngere. Die SPD ist die Partei, die zwischen unterschiedlichen Interessen Brücken baut.

Ahmetovic: Wir sind freundlich, optimistisch, treten mit guter Laune auf – und wir wollen das Ding rocken.

Von Andreas Schinkel, Heiko Randermann und Hendrik Brandt