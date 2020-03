Hannover

Der Tankdeckel am VW-Transporter LT 31 von Oliver Baum stammt aus dem Jahr 1982, als das Fahrzeug gebaut wurde. Wenn sein Besitzer ihn jedoch öffnet, kommt kein Einfüllstutzen für Sprit zum Vorschein, sondern ein Steckeranschluss. Baum hat den LT 31, an seiner roten Lackierung unschwer als ehemaliger Feuerwehrbus zu erkennen, zu einem Elektrofahrzeug umgebaut – ein bundesweites Unikat.

Tüftler mit Faible für Kompliziertes

Der 32-jährige Baum hat Mechatronik gelernt, an der Fachhochschule Hannover studiert und ist nun mit seiner Firma B&M mit Sitz und Werkstatt an der Badenstedter Straße in Linden als selbstständiger Maschinenbauer im Geschäft. „Ich bin ein Tüftler, mag es gerne kompliziert und brauche Abwechselung“, sagt er. Seine Referenzliste ist Beleg dafür. Auf ihr stehen unter anderem eine Biegemaschine für Pipelinerohre, eine Box für Lastenräder und der Spraybot, mit dem sich großflächig Wände und Fassaden bedrucken lassen und dessen Werke man in Hannover auch sehen kann. Aktuell entwickelt Baum eine Spezialmatte, die Energieeinsparungen beim Duschen ermöglicht.

Die Suche nach Ladesäulen ist mitunter langwierig: „Die Ladeinfrastruktur in Deutschland ist nach wie vor eine Katastrophe“, sagt Oliver Baum. Quelle: Tim Schaarschmidt

Zulassungstechnisch ein Neuwagen

„Die Idee, einen Kleintransporter zum Elektrofahrzeug umzubauen, hatte ich schon lange“, berichtet Baum. Da er hauptsächlich kürzere Strecken im Stadtverkehr zurücklege, werde bei einem Diesel der Motor nicht richtig warm. „Das erhöht den Verbrauch, ist schlecht für den Motor selbst und für die Umwelt“, erklärt er. Anfänglich dachte er, das Projekt müsse an Auflagen des TÜV scheitern. Es klappte dann aber doch, der fast 40 Jahre alte LT 31 wird zulassungstechnisch als Neuwagen betrachtet.

Rund 25.000 Euro hat der Umbau des alten Feuerwehrautos gekostet. Quelle: Tim Schaarschmidt

Baum hat aus seinem Transporter binnen vier Wochen Auspuff, Tank, Motor und Kühler ausgebaut - und dann Elektroantrieb, Akkus, Schaltkasten sowie Schalter und Display im Fahrerhaus eingebaut. Wo früher die hinteren Sitzbänke standen, ist jetzt Ladefläche. „Finanziell muss man sich das sehr lange schön rechnen“, erklärt er. Geholfen beim Rechnen hat ein Zuschuss vom Projektträger Jülich, der Forschungs- und Innovationsprojekte in kleinen und mittleren Unternehmen fördert. Insgesamt hat der Umbau des früheren Feuerwehrfahrzeuges rund 25.000 Euro gekostet; mehr als die Hälfte davon musste Baum für die Akkus hinblättern.

Das Display zeigt die Ladung an: Maximal 180 Kilometer beträgt die Reichweite des elektrifizierten Transporters. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Das Auto ist eine rollende Schrankwand“

An der Außenwand seiner Werkstatt hat Baum eine Ladestation installiert. Etwa dreieinhalb Stunden dauert es, bis der Stromer voll aufgeladen ist. Dann langt es für etwa 150 bis 180 Kilometer Reichweite, mehr erlaubt die Windschnittigkeit nicht. „Das Auto ist halt eine rollende Schrankwand“, sagt sein Besitzer. Er ist damit schon zu Kunden im Harz oder in Bremen gefahren. „Das war manchmal Nervenkitzel. Die Ladeinfrastruktur in Deutschland ist nach wie vor eine Katastrophe“, befindet er.

Etwa dreieinhalb Stunden dauert es, bis der Stromer voll aufgeladen ist. Quelle: Tim Schaarschmidt

Aus dem Stillstand nimmt der neue Alte wie alle Elektrofahrzeuge sofort Fahrt auf. Was Baum außerdem schätzt: „Ich muss nie wieder Bremsen wechseln, weil der Elektroantrieb den Wagen stoppt“. Und die zehn Jahre Kraftfahrzeugsteuerfreiheit, die ihm für sein neu zugelassenes Fahrzeug gewährt werden, sind auch nicht zu verachten.

Baum meint, dass eine Umrüstung von Kraftstoff- auf Elektroantrieb auch für Müllwagen oder Kehrfahrzeuge eine erwägenswerte Sache sei, weil diese nicht so sehr auf Reichweite angewiesen sind. Bislang aber ist sein LT 31 der Einzige seiner Art, auf dessen Typenschild an der Karosserie auch ein „E“ für Elektroauto steht.

VWN elektrifiziert einen Samba-Bulli Auch Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Stöcken hat jetzt einen Oldtimer VWN elektrifiziert einen Samba-Bulli – einen ursprünglich im Jahr 1966 gebauten Bulli T1, Version Samba. Dieser Typ hat als Charakteristikum kleine zusätzliche Fenster an den Dachseiten und ist unter Sammlern der begehrteste Bulli überhaupt. Für einen Samba sind schon sechsstellige Summen bezahlt worden. Für den E-Bulli hat VWN einen vor Jahrzehnten nach Los Angeles exportierten und später wieder zurückgeholten Samba neu aufgebaut. Der Antrieb besteht aus Serienbauteilen der jüngsten Volkswagen-Elektrofahrzeuge. „Entstanden ist ein Hightech-Klassiker für Zeitreisende“, lobt VWN sein Werk. „Es handelt sich um ein Schaustück, das erstmals auf der Messe Techno-Classica Ende März in Essen öffentlich präsentiert wird“, sagt Christian Schlüter von VWN, Abteilung Produktkommunikation. Eine Eigenfertigung in größerem Stil sei nicht beabsichtigt. Allerdings hält Schlüter es für vorstellbar, dass sich Werkstätten auf die Umrüstung von herkömmlichen Bullis zu E-Bullis spezialisieren. „Die Nachfrage von Autobesitzern ist da“, sagt er.

Ein VW T1 Samba, umgebaut zum E-Bulli. Quelle: VW

Von Bernd Haase