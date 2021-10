Hannover

Nicht nur Ehepaare, auch Bezirksräte kennen jene kleinen Reibereien über das immer gleiche Thema. Im Ehealltag könnte es die Frage sein, wer den Abfallbeutel zur Tonne bringt. Im scheidenden Bezirksrat Buchholz-Kleefeld war es der Streit über die Umbenennung von Straßen. Insbesondere das Frenssenufer in Groß-Buchholz, das an Gustav Frenssen, einen nazitreuen Heimatdichter, erinnert, führte in den vergangenen Jahren regelmäßig zu erhitzten Debatten. Die CDU blieb bei ihrem grundsätzlichen Nein zur Umbenennung, die SPD wollte erst einmal mit den Anwohnern reden; Grüne, Linke und Piraten, strikte Befürworter eines Namenswechsels, ließen nicht locker.

Auch in der letzten Sitzung in alter Besetzung wollte der Vertreter der Piraten es noch einmal wissen. Er beantragte die Aufstellung eines Mahnmals zur Erinnerung an den Völkermord an den indigen Völkern im ehemaligen Deutsch-Südwestafrika in „adäquater Nähe“ zum Frenssenufer. An der Gestaltung sollte die Stadt Nachfahren der Opfervölker beteiligen. Eine Provokation. Kein Zweifel.

CDU reagiert pfiffig

Die CDU reagierte pfiffig. Sie stellte die Vertagung des Antrags zur Abstimmung – wohl wissend, dass dieser Wunsch zur Tagesordnung in der Regel von allen Fraktionen ohne Diskussion akzeptiert wird. Der Vertreter der Piraten gab zu Protokoll, dass er das Manöver durchschaut habe und verärgert sei. Als Fazit bleibt: Im nächsten Bezirksrat sind die Piraten nicht mehr vertreten, um auf der Wiedervorlage zu beharren.

Kein Pirat, kein Mahnmal. Zumindest vorerst.

Von Gabi Stief