Die Diskussion um Änderung von hannoverschen Straßennamen reißt nicht ab. Aktuell geht es um die Walderseestraße in der Eilenriede. Deren Namensgeber, Generalfeldmarschall Alfred Graf von Waldersee, werden schwere Verbrechen beim Niederschlagen der Boxeraufstände 1901 in China vorgeworfen. Im Rat der Stadt Hannover gibt es daher die Bereitschaft, über eine Umbenennung der Straße nachzudenken. Dazu soll ein neuer wissenschaftlicher Beirat eingerichtet werden. In ihren Leserbriefen äußern HAZ-Leser ihre Meinung: Der eine spricht von „Straßenumbenennungswahn“, der andere von einem überfälligen Schritt. Auch die Interessen von Anwohnern der Straße sind Thema.

HAZ-Leser Jörn Feustel aus Hannover : „Billig und scheinheilig“

Es grenzt schon ans Absurde, was lokale Politiker wie Herr Förste, Herr Machentanz, Herr Markurth und Herr Gardemin meinen, mit einer Straßenumbenennung für einen Beitrag zur Aufklärung über Verbrechen der kolonialen Vergangenheit zu leisten. Missliebige Namen werden gestrichen – und das war’s? Das ist billig und scheinheilig. Es erfüllt überhaupt keinen Zweck, fördert weder interkulturelle Beziehungen, noch trägt es zum Geschichtsbewusstsein der Bevölkerung bei.

Es ist reine Geldverschwendung, zumal für viel Geld ein Expertenteam zur „Erforschung“ aufgestellt wird. In anderen Bereichen wie Kultur und Bildung, die erheblich mehr für das gemeinsame interkulturelle Zusammenleben beitragen, wird das dringend benötigte Geld eingespart. Welch ein Aberwitz! Zumal niemand Personen wie Waldersee und deren Taten mehr kennt. Wenn man es wirklich ernst meinen würde, dann würde man das Thema Kolonialgeschichte und seine Verbrechen im Schul- und Uni-Unterricht sowie in Workshops durchnehmen und die Straßenschilder mit den bekannten zusätzlichen Hinweisschildchen versehen. Das wäre ein verantwortungsvoller und nachhaltiger Umgang mit der Geschichte. Aber das würde ja Arbeit bedeuten. Jörn Feustel, Hannover

HAZ-Leser Dang Chau Lam aus Hannover : „Zentraler Baustein von Antirassismus“

Man erinnerte sich: Anfang der Neunzigerjahre wurde der Karl- Peters-Platz in der Südstadt nach Bertha von Suttner umbenannt. 1935 ließen die Nazis ein Denkmal auf dem Karl-Peters-Platz aufstellen, das erst 1988 mit einer Mahntafel zum Gedenken an die Opfer des Kolonialverbrechers Peters versehen wurde. Kolonialismus und Rassismus sind auf Engste miteinander verbunden. Die koloniale Fremdherrschaft – darunter die deutsche Kolonialherrschaft über Teile Afrikas, Chinas und Ozeaniens – wurde durch eine rassistische Ideologie gerechtfertigt.

Nur sehr zögerlich beginnt in der Öffentlichkeit die Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit. Dabei wird deutlich, dass es in der Geschichts- und Migrationsforschung und auch in der Erinnerungspolitik große Leerstellen gibt. So findet man Bildungsangebote und Aufklärungskampagnen zu diesem Teil der deutschen Geschichte nur selten.

Im öffentlichen Raum will man dabei auch der zeithistorischen Entwicklung des Rassismus nachgehen, der von den Kolonialmächten als Legitimierung der Ausbeutung, Vertreibung und Ermordung von Kolonisierten genutzt wurde. Informationen und Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit Sklaverei, Kolonialismus, Einwanderungsgeschichten … müssen öffentlich gefördert werden. Denn eine kritische, multiperspektivische Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe, mit der systematischen Versklavung von Menschen ist ein zentraler Baustein einer wirksamen antirassistischen Politik. Dang Chau Lam, Hannover

HAZ-Leser Gero Alfred Schwalb aus Garbsen : „Höchst peinliche Adresse“

Man muss kein Historiker sein, um zu wissen, dass der Massenmörder Waldersee allenfalls mit von Trotha – dem anderen Massenmörder der deutschen Kolonialgeschichte, der für den Völkermord an mehr als 80 000 Herero und Nama verantwortlich ist – vergleichbar ist. Umso mehr verwundert es, dass seit Jahrzehnten darüber diskutiert wird, ob die nach diesem Kriegsverbrecher benannte Straße endlich einen anständigen, unbelasteten Namen bekommen soll.

Was geht in den Köpfen der Anwohner vor? Schämen sie sich nicht für ihre höchst peinliche Adresse? Haben sie keine Ahnung davon, für welche Gräueltaten dieser Mann verantwortlich ist, oder sympathisieren sie womöglich mit Waldersee, der den chinesischen Untermenschen klarmachte, dass nur die Kolonialmächte und sonst niemand in China das Sagen hatten? Die Umbenennung der Walderseestraße ist überfällig. Gero Alfred Schwalb, Garbsen

Auch ein Denkmal in der Eilenriede erinnert an Generalfeldmarschall Alfred Heinrich Karl Ludwig Graf von Waldersee (1832–1904) Quelle: Christian Behrens

HAZ-Leser Rainer Küper aus Hannover : „Eines Besseren besinnen“

Nach Emmich, Hindenburg und bald auch Waldersee darf nicht gerastet werden. Blücher, Gneisenau, Bismarck, Clausewitz, Zeppelin, Luther und die Hohenzollern wollen auch noch von den Pfählen geholt werden. Aber ohne Zuschütten des Maschsees und Abriss des Neuen Rathauses wird Hannovers Säuberung unvollkommen bleiben. Die Gründe liegen auf der Hand: Das Erste wurde unter einem Diktator eingeweiht, das Zweite ist Geschenk eines Kaisers, der Deutschland in einen Weltkrieg führte.

Zaudern schadet. Die Verwaltung wird gebeten, nach der Karpfenernte unverzüglich zur Tat zu schreiten. Oder Hannover besinnt sich eines Besseren und wählt die Schilderstürmer im kommenden Jahr ab. Rainer Küper, Hannover

HAZ-Leserin Dorothee Werner aus Hannover : „Fehlgeleitete Energien“

Haben die Verantwortlichen wirklich noch Sinn, Zeit und Geld für dieses Thema, neben chronischem Geldmangel, Corona, zunehmender Verwahrlosung der Innenstadt und anderen Problemen? Spielen die Kosten für diese Untersuchungen und die Folgen der Umbenennung keine Rolle, ganz abgesehen vom berechtigten Frust der Anwohner, die ihre „gute alte Adresse“ verlieren und sich nun an einen neuen Namen gewöhnen müssen? Wer liest eigentlich die Erläuterungen auf den Straßenschildern? Ironische Anregungen für unsere Amts- und Ratsschimmel drängen sich spontan auf; aber der Ärger über diese fehlgeleiteten Energien verschlägt mir jeden Humor. Dorothee Werner, Hannover

HAZ-Leser Horst Brachmann aus Hannover : „Nicht über Bürger hinwegsetzen“

Stopp dem Straßenumbenennungswahn! Soll jetzt tatsächlich noch die Walderseestraße umbenannt werden? Dieser Aktionismus nimmt absurde Züge an. Kein Mensch hat sich bisher kritisch gegenüber dieser Straßenbezeichnung geäußert. Jetzt soll sogar ein Beirat gegründet werden, der sich mit Verbrechen aus der Kolonialzeit befasst. Wie weit will man in der Historie zurückgehen? Vermutlich würde ein Anwohnervotum zu dem eindeutigen Ergebnis gelangen, den Straßennamen beizubehalten. Aber darüber wird sich hier gerne hinweggesetzt, siehe Hindenburgstraße. Warum also die Bürger überhaupt beteiligen?

Liebe Kommunalpolitiker, es gibt in dieser Stadt wirklich Wichtigeres zu tun, als die Energie darauf zu verschwenden, Straßen umbenennen und sich so profilieren zu wollen. Horst Brachmann, Hannover

HAZ-Leser Manfred E. Friedrich aus Seelze-Velber : „Es lassen sich immer Namen finden“

Hört das denn überhaupt nicht auf? Das Thema Hindenburg ist noch nicht endgültig abgeschlossen, da wird ein neues Kapitel mit dem Namen Waldersee aufgeschlagen. In Zeiten, in denen eine Corona-Pandemie die Welt in Atem hält, hat man keine anderen Sorgen, als sich mit Straßennamen und deren Änderung zu befassen. Und wenn es „Sympathien dafür gibt, künftig mögliche Verbrechen aus der Kolonialzeit untersuchen zu lassen und dann über die Änderung von weiteren Straßennamen zu entscheiden“, wird es nicht aufhören. Irgendwelche „anrüchigen“ Namen werden sich schon finden lassen. Manfred E. Friedrich, Seelze-Velber

HAZ-Leser Dirk Meyer aus der Wedemark: „Umbenennen in Hanebüchen City“

Hat der Stadtrat Hannover nichts besseres zu tun? Am besten, wir benennen Hannover auch gleich um in Hanebüchen City. Das trifft dann wenigstens auf den aktuellen Zustand der Stadt zu. Wie kann man nur auf solch eine abs­truse Idee kommen? Aber der verrückten Ideen ist wohl in Hannover noch kein Ende gesetzt. Irgendwann beschließt der Stadtrat, dass das Ernst-August-Denkmal vor dem Hauptbahnhof wegmuss. Der hatte doch auch irgendwie ...? Dirk Meyer, Wedemark

HAZ-Leserin Edelgard Wollny aus Hannover : „Es bleibt nichts ungeschehen“

Diesen ständigen Streit um Straßenumbenennungen finde ich unerträglich. Hier wird nach heute gültigen Maßstäben über Menschen geurteilt, für die andere Werte galten. Zu der Zeit war ein Monarch kein guter Herrscher, wenn er nicht kriegerisch war. Ein Generalfeldmarschall hatte Krieg zu führen. Möglicherweise hat Oliver Förste recht, vielleicht würde man diese Taten heute als Kriegsverbrechen bezeichnen. Nur sie geschehen nicht heute, sondern sie geschahen in der Vergangenheit. Und ich frage mich, was Oliver Förste bisher geleistet hat, das ihn berechtigt, über Menschen wie Graf von Waldersee zu Gericht zu sitzen. Taten, die in der Vergangenheit geschehen sind und die aus unserer Sicht heute Verbrechen sind, werden nicht ungeschehen gemacht, wenn man Straßen umbenennt. Daher sollte man den Beirat auflösen, oder er sollte sich mit der Gegenwart und der Zukunft befassen. Edelgard Wollny, Hannover

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

HAZ-Leserin Edith Schrader aus Hannover : „Und noch ein Beirat“

Wie schön! Der bisherige Beirat hat anscheinend eine fest umrissene Zuständigkeit für die „ausschließliche“ Untersuchung von politischen Verbrechen, die während der Zeit des Nationalsozialismus begangen wurden. Daher fordern sowohl der Beirat selbst als auch Vertreter von Linken, SPD und Grünen mit großem Eifer für die mögliche Aufdeckung weiterer möglicher Verbrechen aus der Kolonialzeit zwecks weiterer Straßennamensumbenennungen dringend einen weiteren wissenschaftlichen Beirat.

Frage 1: Wäre also der bestehende Beirat mit der Aufgabe überlastet? Frage 2: Brauchen wir also für jede Geschichtsepoche einen eigenen Beirat? Und wer war es dann, der für die Publizierung der Verbrechen von Karl Peters während der Kolonialzeit gesorgt und das Denkmal umgewidmet hat? Frage 3: Brauchen wir überhaupt solche Beiräte? Frage 4: Welche Gesamtkosten entstehen den Steuerzahlern durch deren „Wirken“? Frage 5: Welchen Nutzen haben diese Beiräte für den Steuerzahler und Bürger?

Im Übrigen: Man sollte den aktuellen Eifer nutzen und sich historisch nicht so kurzsichtig auf diese zwei Epochen beschränken. Vielleicht kommen wir dann auch noch beispielsweise bei Martin Luther an mit der Überlegung, wie viel Tod und Leid er durch die Auslösung europaweiter Glaubenskriege zu verantworten hat. Dafür müsste man lediglich einen weiteren wissenschaftlichen Beirat einsetzen. Edith Schrader, Hannover

HAZ-Leser Klaus Schneider aus Laatzen : „Erinnert an Orwells ,1984‘“

Der Trend zu Umbenennungen hannoverscher Straßennamen erinnert an George Orwells Roman „1984“, worin Beamte eines „Ministeriums für Wahrheit“ mit der Aufgabe beschäftigt sind, historische Dokumente von „schädlichen Begriffen“ zu reinigen und sie fortlaufend durch nachträgliche Korrektur an die gegenwärtige Situation anzupassen. Klaus Schneider, Laatzen

