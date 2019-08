Hannover

Entgegenkommende Radfahrer auf Fahrradwegen waren in Hannover keine Seltenheit. Nun müssen viele dieser Wege in Einrichtungsradwege umgewandelt werden: An rund 30 Straßen in Hannover, an denen Radfahrer bisher die Radwege in beide Richtungen befahren durften, ist das nun nicht mehr erlaubt. Bei einer Um...