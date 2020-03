Hannover

Neun von zehn Hannoveranern leben entweder gern oder sogar sehr gern in ihrer Heimatstadt. Das geht aus der sogenannten Repräsentativerhebung hervor, die die Stadt im Jahr 2019 durchgeführt hat. Positiv bewerten die Befragten auch die Stadtteile, in denen sie wohnen. Abgesackt in der Beliebtheit gegenüber der vorherigen Befragung im Jahr 2015 ist allerdings die Innenstadt.

Für die Befragung hat die Stadt 3718 schriftliche Interviews mit Einwohnern ab einem Alter von 18 Jahren durchgeführt, die nach Zufallsprinzip aus dem Melderegister ausgewählt worden sind. Der Fragenkatalog enthält sowohl regelmäßig wiederkehrende Themen als auch aktuelle wie derzeit die Kulturhauptstadtbewerbung und die Digitalisierung. Die wichtigsten Ergebnisse:

Wohn- und Lebensqualität :

90 Prozent bewerten ihre Stadt in dieser Hinsicht als positiv; 2015 waren es 91 Prozent. Der aktuelle Wert ist immer noch der zweithöchste innerhalb der vergangenen zwei Jahrzehnte. 83 Prozent beurteilen die Bedingungen in ihrem Stadtteil mit sehr gut oder gut. Als Vorteile nannten sie häufig die Verkehrsanbindung sowie die Nähe zu Grün- und Erholungsflächen. Nachteilig empfinden sie die Kategorie „Lärm, Verkehr, Baustellen“ sowie die Parkplatzsituation. Häufiger als 2015 wurden bei den Nachteilen die Punkte „schlechte städtebauliche Qualität“ und „Unsicherheit, Kriminalität“ notiert.

Innenstadt :

Die Zufriedenheit mit der City ist deutlich gesunken; der Anteil positiver Bewertungen sank von 69 auf 54 Prozent. Mit „weniger gut“ oder „gar nicht gut“ stufen in der aktuellen Befragung 11 Prozent der Teilnehmer die Innenstadt ein. Ausschlaggebend für den Abwärtstrend war unter anderem der Aspekt „persönliche Belästigung/Anbetteln“, der bei 12 Prozent aller Antworten genannt wurde und damit bei 9 Prozentpunkten mehr als 2015. Auch die Frequenz ist gesunken, was sich mit Beobachtungen der City-Händler deckt. Kamen vor fünf Jahren 54 Prozent aller Hannoveraner mindestens einmal pro Woche in die Innenstadt, waren es 2019 nur noch 48 Prozent. Zurückgegangen um sechs Prozentpunkte auf 80 Prozent ist der Anteil derjenigen, die die Innenstadt für Einkäufe besuchen.

Problemthemen:

Hier gibt es keine Antwortvorgaben. Nannten 2015 rund 20 Prozent „Flüchtlinge/Ausländer“ als größtes Problem aus ihrer Sicht, waren es jetzt nur noch 5 Prozent. Spitzenreiter ist nun „Baustellen, Verkehr, Staus“ mit 20 Prozent aller Antworten. Einen zweistelligen Wert mit 15 Prozent gab es sonst nur noch für das Mietniveau, das als zu hoch empfunden wird. Es folgen „Kriminalität/fehlende Sicherheit“ (7 Prozent) sowie „Schmutz/fehlende Sauberkeit“ (6 Prozent).

Wohlfühlaspekte:

Am zufriedensten sind die Hannoveraner mit dem öffentlichen Nahverkehr und der medizinischen Versorgung (jeweils 83 Prozent). Es folgen Parks und Grünflächen (79 Prozent), die öffentliche Sicherheit tagsüber (78 Prozent), die Müllabfuhr (77 Prozent) und die Freizeit- und Unterhaltungsangebote (76 Prozent). Deutlich gesunken gegenüber 2015 sind mit jeweils 20 Prozentpunkten die Zufriedenheit mit den Schulen (aktuell 53 Prozent) und den Alten- und Pflegeheimen (45 Prozent).

Mobilität:

Die Wahl der Verkehrsmittel hängt davon ab, wohin die Befragten fahren. Für den Weg zur Arbeit liegen Autos und Motorräder mit zusammen 35 Prozent knapp vor Bussen und Bahnen (35 Prozent) sowie dem Fahrrad (26 Prozent). Wollen sie einkaufen, nutzen 40 Prozent das Auto. 28 Prozent gehen dann zu Fuß, 24 Prozent steigen auf das Rad. Bei Freizeitaktivitäten dagegen wählen 41 Prozent das Rad, 24 Prozent den Nahverkehr und 23 Prozent Auto oder Motorrad.

Besuchermagneten:

Ziel Nummer eins in der Landeshauptstadt sind die Herrenhäuser Gärten, die 65 Prozent der Einwohner mindestens einmal im Jahr besucht haben. 56 Prozent waren ein- oder mehrmals auf dem Maschseefest, 46 Prozent im Zoo. Schützen-, Frühlings- und Oktoberfest haben ein Drittel der Hannoveraner angelockt, knapp dahinter liegen Besuche in der HDI-Arena zum Fußball oder zu Konzerten. Nicht ganz vorne liegen das Sprengel-Museum und das Schauspielhaus, aber sie erzielten im Vergleich zu 2015 die höchsten Zuwachsraten.

Digitalisierung :

Drei von vier Einwohnern halten es für wichtig, dass öffentliche Einrichtungen Dienstleistungen und Informationen über das Internet anbieten. Am häufigsten nutzen sie die Homepage von Stadt und Region sowie die Terminvereinbarung bei den Bürgerämtern. Die Bestnote bei den Bewertungen erhält der Online-Ausleihservice der Stadtbibliothek, mit dem 78 Prozent der Befragten zufrieden sind.

Kulturhauptstadt:

47 Prozent der Hannoveraner wissen, dass die Stadt europäische Kulturhauptstadt des Jahres 2025 werden will. Zwei Drittel von ihnen glauben, dass sich die Bewerbung positiv auf die Stadtentwicklung auswirken wird.

Wozu das Ganze?

„Die Datengrundlage hilft bei der Auswertung kommunaler Maßnahmen und bei der Planung der Infrastruktur“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay. Einzusehen ist der komplette, mehr als 100 Seiten umfassende Bericht unter www.hannover.de, Suchwort „Repräsentativbefragungen“, im Internet.

