Hannover

Das Hygienekonzept hat das Gesundheitsamt überzeugt: Wie schon beim Derby-Heimsieg vor drei Wochen dürfen sich die Spieler von Hannover 96 an diesem Sonnabend gegen Fortuna Düsseldorf wieder auf immerhin etwas Support von den Rängen freuen. Bis zu 9800 Fans, die sich eine Testphasen-Dauerkarte besorgt haben, dürfen dabei sein und ihre Elf zum nächsten Heimsieg fiebern.

Aber ist das angemessen angesichts immer mehr Corona-Neuinfektionen – und in einer Region, die schon am Donnerstag an der kritischen Schwelle von 50 Corona-Neuinfektionen gekratzt hat?

Von RND/lht