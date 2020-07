Umfrage: Was halten Sie von einem Tempolimit von 130 auf Autobahnen?

Lübeck

Die Grünen schlagen schon die Plöcke ihres Wahlkampf-Programms ein. In einem Interview hat der Bundesvorsitzende Robert Habeck jetzt bekannt gegeben, dass es sehr schnell zu einem generellen Tempolimit auf deutschen Autobahnen kommen werde, wenn die Grünen an der nächsten Bundesregierung beteiligt werden.

Stimmen Sie ab!

Unter Verkehrspolitikern und Experten gibt es mittlerweile eine Mehrheit für das Tempolimit von 130 auf der Autobahn, selbst der ADAC sprach sich jüngst dafür aus. Wie stehen Sie dazu?

Zudem passierte vor einigen Monaten ein Gesetz für einen neuen Bußgeldkatalog den Bundestag, der die Strafen für’s Rasen drastisch erhöht. So reichen innerorts jetzt schon 21 Kilometer pro Stunde mehr als erlaubt auf dem Tacho aus, um einen Punkt und einen Monat Fahrverbot zu kassieren. Finden Sie, das Rasen sollte noch härter bestraft werden?

Da bei der Verabschiedung des neuen Gesetzes jedoch ein Formfehler passiert ist, will der Bundesverkehrsminister das Gesetz teilweise zurückdrehen. Vor allem bei den härteren Strafen will er dann noch einmal nachlegen, denn die hatte der Bundesrat ergänzt und der Bundesverkehrsminister hält sie für unverhältnismäßig. Was halten Sie davon?

