Hannover

Die Region Hannover will in der Silvesternacht für ein möglichst großflächiges Böllerverbot in der Landeshauptstadt und in den Städten und Gemeinden im Umland sorgen. Die Stadt Hannover hat bereits reagiert und eine Liste mit 50 Verbotszonen veröffentlicht.

Die Landesregierung hatte zunächst ein generelles Böllerverbot für ganz Niedersachsen erlassen, war aber vom Oberverwaltungsgericht in Lüneburg zurückgepfiffen worden. Am Dienstagmittag stellte das Land dann eine überarbeitete Verordnung vor, mit der die Böllerei in der Silvesternacht weitgehend unterbunden werden soll.

Deutschlandweit dürfen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie vor Silvester keine Böller und Raketen mehr verkauft werden. Der Bundesrat hatte auf Bitten der Bundesregierung am Freitag eine entsprechende Änderung der Sprengstoffverordnung beschlossen.

Wer allerdings aus dem Vorjahr noch Böller und Raketen aufgehoben hat, darf diese abseits belebter Orte und der Verbotszonen in Niedersachsen nun doch abbrennen, vorausgesetzt, er steht nicht mit mehr als fünf Personen aus zwei Haushalten zusammen.

