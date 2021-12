Hannover

Messestadt, Stadt im Grünen, Eventstadt – Hannover hat viele Vorzüge, Einheimische wissen das. Dennoch hat die niedersächsische Metropole bei einer bundesweiten Umfrage erneut schlecht abgeschnitten. Im Vergleich der Landeshauptstädte rangiert Hannover auf dem vorletzten Platz – nur Saarbrücken halten die Deutschen für noch unattraktiver.

Lesen Sie auch Hannover vollzieht Imagewechsel

Hannoveraner quittieren solche Ergebnisse gerne mit einem Achselzucken. Alle paar Jahre kommt eine Studie auf den Markt, die die Landeshauptstadt wieder einmal als graue Maus darstellt. Manche meinen: Gut so, denn so bewege sich Hannover unter dem Radar und bleibe von manchen verzichtbaren Moden, Hypes und extremen Preisausschlägen, etwa bei Immobilien, verschont. Doch jetzt hat es die aktuelle Umfrage des Allensbach-Instituts in den Rat geschafft. Die CDU strengte am Donnerstag im Kuppelsaal eine Debatte zu der Frage an, wie Hannover seinen „Negativmythos“ loswerden könne. Die Meinungen gingen auseinander.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir müssen uns nicht verstecken“

Manche Ratsfraktionen meinen, dass man sich mit der schlechten Außenwirkung abfinden müsse, schließlich belegten andere Umfragen, dass die Hannoveraner überwiegend gern in ihrer Stadt lebten. „Hannover ist die meist unterschätzte Stadt Deutschlands“, sagt Grünen-Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian. Letztlich komme es darauf an, locker zu bleiben und den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Das meint im Grunde auch die SPD. „Wir müssen uns nicht verstecken“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich und zählt auf, welche Auszeichnungen Hannover eingeheimst hat: Unesco City of Music, Hauptstadt der Biodiversität. Hannover dürfe nicht schlecht geredet werden, wie es die CDU tue.

„Hannover ist die meist unterschätzte Stadt Deutschlands“, sagt Grünen-Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian. Quelle: Tim Schaarschmidt

Mehr Strahlkraft nötig

Die CDU sieht die den vorletzten Platz im Landeshauptstadt-Ranking als Alarmzeichen. Das schlechte Image sei eine Gefahr, weil Hannover dadurch auch für Unternehmen unattraktiv werde, sagt CDU-Fraktionschef Felix Semper. Letztlich habe Hannover auch selbst schuld. „Das Expo-Gelände ist ein zersiedeltes Gewerbemischgebiet, Hannover bei der Digitalisierung Mittelmaß“, sagt Semper. Es brauche Projekte mit Strahlkraft, um Hannovers Image aufzupolieren, fordert Semper. In eine ähnliche Kerbe schlägt die FDP. „Der vorletzte Platz im Ranking ist eine Schande“, findet FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Auch er sieht eine Schuld bei der Stadtregierung, die nach Ansicht Engelkes inhabergeführten Geschäften in der City durch eine verfehlte Verkehrspolitik („autofreie Innenstadt“) den Garaus mache.

Harald Schmidt fürs Stadtmarketing gewinnen?

Die Linke meint, dass die negative Wirkung Hannovers verbessert werden könne, wenn ein „soziales Gleichgewicht“ hergestellt werde. „Wir brauchen mehr günstige Wohnungen“, fordert Linken-Fraktionschef Dirk Machentanz. Die AfD meint, dass sich Anziehungskraft nicht herbeizaubern lasse. „Aber Hannover muss zumindest sicher und sauber sein“, sagt AfD-Fraktionschef Jens Keller.

Die Fraktion „Die Partei/Volt“ ist der Ansicht, dass es wichtigere Probleme gebe, als sich mit Imageproblemen zu beschäftigen. Aber letztlich sei „Normalität auch keine Lösung“, meint Fraktionschef Juli Klippert. Jens Böning von den „Hannoveranern“ schlägt vor, jemanden wie den Kabarettisten Harald Schmidt, der keine Gelegenheit auslässt, über Hannover herzuzuziehen, fürs Stadt-Marketing zu gewinnen. „Piraten“-Vertreter Adam Wolf hält die gesamte Debatte für überflüssig.

Das ist die Studie: Im Auftrag der Drei-Quellen-Mediengruppe, die dem Arbeitgeberverband Niedersachsenmetall gehört, hat Allensbach bundesweit 1553 Menschen befragt. Lediglich 9 Prozent geben an, Hannover sei so attraktiv, dass sich ein Besuch lohne. Nur die saarländische Landeshauptstadt Saarbrücken liegt mit 7 Prozent noch hinter Hannover. Als besonders attraktiv sehen die Deutschen – wenig überraschend – die Landeshauptstädte Hamburg, Berlin und München an. Im Mittelfeld landen die norddeutsche Städte wie Kiel und Bremen. Aber auch die Niedersachsen selbst können Hannover offenbar wenig abgewinnen. Nur jeder Vierte meint, dass Hannover ein Vorbild sei, an dem sich andere Städte orientieren sollten. Positiv wahrgenommen an Hannover werden Einkaufsmöglichkeiten und kulturelle Angebote.

Von Andreas Schinkel