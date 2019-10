Hannover

Bundesweit eilen die Grünen derzeit von Erfolg zu Erfolg: Bei der Europawahl im Mai 2019 verdoppelte die Partei beinahe ihr Ergebnis und holte im Bundesgebiet 20,5 Prozent der Stimmen, laut ZDF-„Politbarometer“ käme die Partei auf 24 Prozent, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, und wäre damit hinter der Union (29 Prozent) die zweitstärkste Kraft. Warum sollte Hannover da eine Ausnahme bilden?

Auch in der Landeshauptstadt könnten die Grünen mit satten Gewinnen rechnen, wenn am Sonntag Kommunalwahl wäre – die Überraschung liegt vielmehr in der Wucht der Entwicklung. Denn wie aus der HAZ-Umfrage zur aktuellen politischen Stimmung in Hannover hervorgeht, könnten die Grünen in der traditionellen SPD-Hochburg Hannover sogar stärkste Partei werden, wenn am Sonntag ein neues Stadtparlament gewählt würde.

Die Öko-Partei könnte demnach mit 28 Prozent der Stimmen rechnen und liegt der Umfrage zufolge ein Stück vor der politischen Konkurrenz. Die SPD würde auf 24 Prozent Zustimmung abrutschen und wäre damit gleichauf mit der CDU, die ebenfalls auf 24 Prozent käme.

Trend der Europawahl bestätigt sich

Die Daten sind das Ergebnis der sogenannten Sonntagsfrage, die das renommierte Berliner Forsa-Institut im Auftrag der HAZ 1002 repräsentativ ausgewählten Hannoveranern gestellt hat.

Damit bestätigt sich ein Trend, der in Hannover bereits bei der Europawahl im Mai zu beobachten war. Damals wurden die Grünen im Stadtgebiet mit 31,1 Prozent der Stimmen deutlich stärkste Partei. Die CDU kam damals auf 19,7 Prozent, die SPD auf 19,5 Prozent. Auch regionsweit waren die Grünen mit 26,2 Prozent die stärkste Kraft.

Von dem allgemeinen Zuspruch für die Grünen dürfte auch Belit Onay profitieren, der sich bei der bevorstehenden Oberbürgermeisterwahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem CDU-Bewerber Eckhard Scholz und SPD-Kandidat Marc Hansmann liefert. Der repräsentativen HAZ-Umfrage zufolge liegt Onay wenige Tage vor der OB-Wahl bei 26 Prozent und damit knapp hinter Scholz (28 Prozent) – und knapp vor Hansmann (23 Prozent).

41 Prozent würden nicht wählen

Die sogenannten kleinen Parteien blieben der HAZ-Umfrage zufolge klein, wenn am Sonntag Kommunalwahl wäre. AfD und Linke wären mit jeweils 7 Prozent im Rat vertreten, die FDP könnte mit 5 Prozent rechen. Die Gruppe der Nichtwähler wäre allerdings mit Abstand am stärksten: Wäre am Sonntag Ratswahl, würden sich 41 Prozent an der Abstimmung nicht beteiligen.

Die jüngste Ratswahl liegt drei Jahre zurück. 2016 holten die Sozialdemokraten noch 31,1 Prozent und waren deutlich stärkste Partei vor der CDU (24,4 Prozent) und den Grünen (16,3 Prozent).

Die Umfrage: So ist Forsa bei der Befragung vorgegangen Für die Befragung zur OB-Wahl hat Forsa 1002 Wahlberechtigte per Telefon interviewt. „ Hannover vor der Oberbürgermeisterwahl“ heißt die Befragung, die Politik- und Sozialforscher von Forsa in Berlin im Auftrag der Madsack Mediengruppe zwischen dem 26. September und 15. Oktober durchgeführt haben. Befragt worden sind in einem wissenschaftlich anerkannten Verfahren ausgewählte wahlberechtigte Hannoveraner. „Die Ergebnisse sind repräsentativ für alle Wahlberechtigten“, sagt Peter Matuschek von der Forsa Politik- und Sozialforschung. Mit einer Fehlertoleranz von +/- 3 Prozentpunkten können sie auf die Gesamtheit der wahlberechtigten Bevölkerung übertragen werden.

Von Gunnar Menkens