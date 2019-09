Es wurde mit großer Transparenz und Bürgerbeteiligung geplant, es wurde pünktlich mit dem Bau begonnen und bislang sind auch die geplanten Kosten noch nicht expolodiert. Trotzdem, je mehr Gestalt der neue Moltkeplatz in der List annimmt, desto fassungsloser und enttäuschter sind diejenigen, die ihn künftig nutzen sollen. Was auf Skizzen aussieht wie ein grünes Idyll entpuppt sich als Betonwüste.

Nun kann man es nicht jedem recht machen, wenn so ein Projekt in Angriff genommen wird. Allerdings sind auch Bezirksrats-politiker entsetzt über das unverhältnismäßige Ausmaß von Beton auf dem Areal. Sie sind sich auch Schuld bewusst, denn sie räumen ein, bei der Planung offensichtlich nicht genau genug hingeschaut zu haben. Allerdings ist es auch sehr verwunderlich, dass eine umweltbewusste Verwaltung so einen asphaltierten Kahlschlag im Herzen des Stadtteils umsetzt. Eigentlich müsste jedem Planer und jedem Landschaftsarchitekten aufgehen, dass hier zuviel in Beton gegossen wird.

Ungeachtet des Aufschreis im Stadtteil setzt die Stadt nun um, was in den Plänen steht, und zieht so ohne viel Einfühlungsvermögen durch, was vor Jahren beschlossen wurde. Nachzubessern oder nachzuhaken ist leider keinem der Beteiligten in den Sinn gekommen. Auch in diesen Tagen, wo für die meisten die Planung immer deutlicher nach einem Reinfall aussieht, denkt die Stadt nicht an einen Baustopp.

Sollte sich das Platzprojekt nach Vollendung nicht bewähren, wird wahrscheinlich teuer nachgebessert, was jetzt noch gerettet werden könnte.