Die Stadt will die umstrittene Einbahnstraßenregelung am Lister Bad in Hannover-Vahrenheide beibehalten – trotz Beschwerden von Anwohnern und Kleingärtnern. Bei einer Kontrolle habe es kaum Verstöße gegeben, berichtet die Verwaltung. Um die Situation zu entschärfen sollen 2020 aber möglichst zusätzliche Parkplätze am Bad ausgewiesen werden.