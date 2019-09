Hannover

Das niedersächsische Innenministerium plant, die Polizei mit neuen, fälschungssicheren Dienstausweisen auszustatten. Die neuen Dokumente im Scheckkartenformat ersetzen die bisherigen grünen Papierausweise – der Austausch bis spätestens 2021 soll auch helfen, Trickbetrügern, die sich als Polizisten ausgeben, das Handwerk zu legen. 4235 Menschen sind im vergangenen Jahr in Niedersachsen Opfer von Kriminellen geworden, die nach dieser Masche verfahren. 2016 waren nur 300 solcher Fälle gezählt worden, der Anstieg ist beängstigend. Bei drei spektakulären Fällen in der Region Hannover erbeuteten falsche Polizisten in Hannover-Kirchrode bei einem 83-Jährigen Geld und Schmuck im Wert von 150.000 Euro, bei einem 80-Jährigen in Wilkenburg betrug die Beute rund 90.000 Euro, eine Seniorin in Isernhagen-Süd betrogen sie um rund 80.000 Euro. Die Täter erbeuteten so rund 4,7 Millionen Euro. „Gerade mit der größeren Fälschungssicherheit soll auch der unberechtigten Nutzung entgegengewirkt werden“, sagt Bastian Lückfeldt vom niedersächsischen Innenministerium.

Alter Papierausweis soll der Vergangenheit angehören

Nach Angaben des Ministeriums gehört Niedersachsen zu den wenigen Bundesländern, die noch einen Polizeidienstausweis in Papierform ausstellen. „Dieser grüne Ausweis verfügt über wenig Sicherheitsmerkmale und keine zusätzlichen Funktionen“, sagt Lückfeldt. Zudem müssten die Beamten derzeit neben dem Dokument die von den Dienststellen ausgestellten Zugangsberechtigungskarten mit sich führen, die auch zur Zeiterfassung und zur Bedienung der Drucker dienen.

So könnte der neue Dienstausweis der Polizisten in Niedersachsen aussehen. Quelle: Polizei

Damit soll mit der Einführung des neuen Ausweises Schluss sein. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, nicht nur einen fälschungssicheren, sondern auch einen multifunktionalen Polizeiausweis einzuführen“, sagt Ministeriumssprecher Lückfeldt. Das neue Dokument soll mit einem multifunktionalen Chip ausgestattet werden. Damit sollen die Beamten ihre Arbeitszeit erfassen und auch die Drucker in den Dienststellen bedienen können. Weitere Funktionen des Chips seien derzeit nicht vorgesehen, perspektivisch aber auch nicht ausgeschlossen, teilte das Ministerium mit.

Was steht genau auf dem neuen Ausweis? Darüber wird noch diskutiert

Diskussionen gibt es noch über die Farbe und die Beschriftung der neuen Dienstausweise. Aus dem Innenministerium heißt es, diese beiden Elemente seien derzeit noch abschließend festgelegt. Wie die Gewerkschaft Bund deutscher Kriminalbeamter (BdK) in Niedersachsen erfahren haben will, sollen die neuen Karten weiß sein und sich damit nicht von den Dienstausweisen der übrigen Mitarbeiter der Landesverwaltung unterscheiden. „Zur uneingeschränkten, sofortigen Erkennbarkeit des Ausweisinhabers als Polizeibeamter, muss das neue Dokument eine andere Farbe haben“, sagt Matthias Karsch, der Landesvorsitzende des BdK in Niedersachsen. Der Gewerkschafter plädiert für einen blauen Ausweis für die Beamtinnen und Beamte. Schließlich seien die Streifenwagen und die Uniform ebenfalls blau. Zudem spricht sich der BdK dafür aus, den jeweiligen Dienstgrad des Polizisten auf dem Ausweis zu vermerken. „Der Bürger hat das Recht auf die Kenntnis der Amtsbezeichnung der eingesetzten Beamtinnen und Beamten“, sagt Karsch.

Wie wichtig die Einführung eines neuen Dienstausweises für niedersächsische Polizisten ist, zeigt die aktuelle Entwicklung bei den Trickbetrügereien mit falschen Polizisten. Im ersten Halbjahr dieses Jahres registrierte die Polizeidirektion Hannover zehn Fälle, bei denen die Täter sich Zutritt zu den Wohnungen ihrer Opfer verschafft hatten. In fünf Fällen blieb es bei dem Versuch, an Beute zu kommen, in den fünf anderen Fällen entkamen sie mit Bargeld uns Schmuck ihrer Opfer. Dazu kommen weitere 87 Fälle, in denen sich die Täter telefonisch als Polizisten ausgaben, um Beute zu machen. 80 Mal waren die Anrufer nicht erfolgreich. In den sieben anderen Fällen erbeuteten sie Wertgegenstände.

Von Tobias Morchner