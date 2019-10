Hannover

Alle lieben „Tosca“, nur Regisseure nicht. Die Musik unter Starkstrom, die drastisch-plastische Geschichte haben der Oper von Giacomo Puccini einen Stammplatz im Repertoire beschert. Für Spielleiter aber gibt es dabei nicht viel Spielraum: Die Geschichte dieses Musiktheaterschockers, in dem vergewaltigt wird, gefoltert und gemordet, lässt sich kaum neu erfinden, man kann sie nur immer wieder detailgetreu nacherzählen. Darum gibt es in den „Tosca“-Produktionen des Landes seit je viel Rot und Schwarz mit etwas Kirchenkritik und einem fiesen Polizeistaat, der mahnend an Gegenwärtiges erinnert.

Es ist also ein kleines Wunder, wenn es dem 1983 in Moskau geborene Regisseur Vasily Barkhatov nun an der Staatsoper Hannover gelungen ist, mit dieser fest etablierten Tradition zu brechen. Im Rückgriff auf die Vorgeschichte des Stoffes findet er den Hebel zu einem freien Umgang mit dem Stoff, der bei diesem Stück vollkommen ungewohnt ist. Am Ende erntet er dafür viele Buh-Rufe, während der Applaus für Sänger und Musiker sehr ausdauernd ist. Ein umstrittener Opernabend: Dass so etwas bei „Tosca“ passiert, ist ein Ereignis an sich.

Der Täter als Opfer: Seth Carico als Scarpia in der neuen hannoverschen „Tosca“. Quelle: Monika Forster

Barkhatov interessiert sich vor allem für die interessanteste Figur der Oper: den Despoten Scarpia, der den Maler Cavaradossi verfolgt, um sich dessen Geliebter Tosca zu bemächtigen. Auf der Suche nach den Beweggründen für Scarpias Handeln ist der Regisseur in dem Theaterstück fündig geworden, das einst Vorlage für das Opernlibretto war. Die Flucht des politischen Gefangenen Angelottis, mit dem die Oper beginnt, hat demnach Scarpia selbst um den Preis einer Nacht mit Angelottis Schwester arrangiert. Es geht also um Sex statt um Politik: Damit ist für Barkhatov der historische Hintergrund des Stücks hinfällig, das pseudorealistisch im Rom des Sommers 1800 vor dem Hintergrund der Schlacht von Marengo zwischen Napoleons Franzosen und österreichischen Truppen spielt.

Furchtbare Bedeutung

Bei Barkhatov ist man irgendwo in der Gegenwart: Sein Scarpia beobachtet gelassen die wechselnden Erfolgsprognosen der jeweiligen Parteien im Fernsehen. Wichtig ist das nicht. Stattdessen verfolgt der Regisseur die Spur der gewaltsamen Sexualität weiter zurück in die Kindheit des Despoten: Scarpia, der hier Kleriker statt Polizeichef ist, wurde als Kind missbraucht. Das steht nicht in dem Theaterstück, passt aber zum auffälligen Verhalten des ewigen Küsters, dem Barkhatov ein Schulkind als aktuelles Opfer zur Seite gestellt hat. Dass vermeintlich sinnlose Selbstgespräch des Alten bekommt so furchtbar schlüssige Bedeutung. Scarpia müsste gar nicht demonstrativ mitten durch die Menge der Chorknaben auftreten, damit der Zuschauer versteht, dass dieser mächtige Mann unlängst selbst ein schutzloser Knabe war.

Es wird kompliziert

Dieser psychologischen Diagnose, die im ersten Akt noch leicht nachzuvollziehen ist, folgt in den zusammengezogenen folgenden beiden Akten eine hochspekulative Therapie: Die Sängerin Tosca ist für Scarpia eine Lichtgestalt, die er seit Langem obsessiv verehrt und nun endlich seinem Lebensleiden ein Ende setzen soll. Er zwingt die übrigen Figuren dazu, ihm zu helfen, Tosca in eine so ausweglose Situation zu bringen, dass sie ihn ersticht, was er ihr anschließend in einer posthumen Videobotschaft ausführlich erläutert.

Oper fürs Oberstübchen: Szene aus „Tosca“. Quelle: Karl Forster

Einfach ist dabei nichts mehr: Was im Original Handlung war, ist im verschachtelten Bühnenbild von Zinovy Margolin nun Rückblende. Tote werden wieder lebendig, die Grenzen zwischen den Figuren verschwimmen: Scarpia ist Cavaradossi ist Tosca ist Scarpia. Puh. Wahrscheinlich ist die Konstruktion des Regisseurs dabei sogar in sich schlüssig, aber das ist ohne genaue Baupläne kaum nachzuvollziehen.

Die Diskussion ist eröffnet

Man ahnt allerdings auch so eine große, niemals erfüllbare Sehnsucht nach der vollkommenen Liebe, die diese Oper eigentlich antreibt. So zeigt Barkhatov, dass unter der reißerischen Oberfläche des Stückes mehr steckt, als bisher zu ahnen war: Die Diskussion um „Tosca“ ist endlich wieder eröffnet. Mehr kann ein Regisseur kaum erreichen.

Zur Galerie „Tosca“ an der Staatsoper Hannover

Unterstützung bekommt Barkhatov vom Dirigenten Kevin John Edusei, der es rücksichtsvoll nicht in erster Linie darauf anlegt, die Musik dramatisch voranzutreiben. Erst ganz am Ende klaffen tönender Showdown und elegisches Schlussbild (zu) weit auseinander. Edusei unternimmt eigene Tiefenbohrungen, die dem vermeintlich handlungskonformen Soundtrack einige Widerständigkeit verleihen: Im Spiel des Staatsorchesters sind immer wieder erstaunliche Nebenstimmen, Mixturen und thematische Hinweise zu hören, die sonst leicht im Klangrausch untergehen. Schön wird es auch so oft genug: Das sensationelle Celloquartett oder das vielfarbigen Konzert der Glocken wären allein gute Gründe für einen Opernbesuch.

Für die Sänger ist es noch etwas schwieriger, sich im Spannungsfeld zwischen musikalischer Opulenz und theatraler Obsession zu behaupten: Gefragt sind hier nicht nur große Stimmen, sondern auch große Schauspieler. Liene Kinca wirkt in der Titelrolle szenisch wie stimmlich manchmal etwas steif, hat aber auch gemeinsam mit dem fabelhaften Chor von Lorenzo Da Rio einige sehr gute Szenen. Seth Carico offenbart schön risikofreudig das Verletzliche hinter dem Machtmenschen Scarpia, Rodrigo Porras Garulo, der eine überirdisch schöne Sternenarie singt, ist ansonsten ein passend zurückhaltender Cavaradossi.

Lieben muss man diese außergewöhnliche „Tosca“ wohl nicht. Sie zu verpassen, wäre allerdings fahrlässig.

Die nächsten Vorstellungen sind am 22., 26. und 30. Oktober sowie am 3., 7., 9., 17. und 29. November in der Staatsoper Hannover.

Lesen Sie weiter:

Neustart in Hannover:„La Juive“ eröffnet die Intendanz von Laura Berman.

Kevin John Edusei dirigiert Sinfoniekonzert in der Staatsoper.

Was kann schon schief gehen? Ein Interview mit Opernintendantin Laura Berman.

Von Stefan Arndt