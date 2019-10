Kirchrode

Der Bezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode hat dem überarbeiteten Bebauungsplan der Stadtverwaltung für das Grundstück neben dem Jöhrenshof zugestimmt. In der jüngsten Bezirksratssitzung präsentierte Matthias Fabich vom Fachbereich Planen und Stadtentwicklung den Entwurf.

Auf dem Grundstück an der Brabeckstraße 6 soll ein dreistöckiges Gebäude mit einem zusätzlichen Staffelgeschoss und roter Klinkerfassade entstehen. Im Erdgeschoss sind eine 92 Quadratmeter große Ladenfläche an der Gebäudeseite zur Ernststraße und ein 110 Quadratmeter großer Gastronomiebetrieb mit Außenbewirtung geplant. Die Obergeschosse beherbergen fünf Wohnungen mit „großzügigen Grundflächen von 85 bis circa 155 Quadratmetern“, heißt es im Bebauungsplan der Stadt.

Neue Planung soll Kompromiss bieten

Damit der Neubau das denkmalgeschützte Fachwerkhaus Jöhrenshof optisch nicht dominiert, forciert der Entwurf eine „behutsame Dimensionierung“ und eine „zurückhaltende Fassadengestaltung“ mit rotem Klinker. Dadurch soll die neue Planung einen Kompromiss bieten. Bürger und Politiker hatten den ersten, viergeschossigen Entwurf massiv kritisiert. „Der Neubau zerstört das Dorfbild und die Idylle“, hieß es 2016 von einer Anwohnerinitiative gegen die Bebauung des Grundstücks. Das ursprünglich geplante Bauwerk sei zu massiv.

Einige Kritikpunkte soll der neue Entwurf nun berücksichtigen. „Das oberste Geschoss wird zurückgenommen, der gesamte Bau rutscht einen Meter von der Straße zurück und erhält damit eine andere Größe. Und die Höhe des Jöhrenshof wird nicht überschritten“, erklärte Fabich.

Scharfe Kritik der Grünen

Der Bauplan löste gemischte Reaktionen bei den Stadtteilpolitikern aus. „Es ist offenkundig, dass vieles von dem aufgenommen ist, was kritisiert wurde“, lobte Norman Ranke, Fraktionsvorsitzender der FDP im Bezirksrat. Trotzdem müsse man den Parkplatzmangel in Kirchrode bedenken: Die sechs Parkplätze, die derzeit auf dem Grundstück geplant sind, würden nicht ausreichen, so Ranke.

Scharfe Kritik an der Planung kommt von den Grünen im Bezirksrat. Regine Kramarek bemängelt den Bau von Luxuswohnungen angesichts des Wohnungsmangels in Hannover. „Man hätte hier zum Beispiel sehr gut eine 100 Quadratmeter große Wohnung in zwei Wohnungen teilen können“ gibt Kramarek zu bedenken. Um das seit 2015 geplante Bauvorhaben nicht weiter zu verzögern, stimmten auch die Grünen dem Antrag zu.

Auch die Mehrheit des Bauausschusses stimmte für die Drucksache, die noch in weiteren Ausschüssen und dem Rat behandelt wird. Bei Zustimmung soll der Neubau laut Bebauungsplan „kurzfristig“ beginnen.

Von Jacqueline Hadasch