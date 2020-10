Linden-Süd

Litfaßsäulen gibt es überall in der Stadt. In Linden-Süd steht nun auch eine Umweltsäule. Sie wartet darauf, mit jeder Menge interessanten, originellen und nachhaltigen Informationen rund um das Thema Umwelt bestückt zu werden. Anwohner, Passanten und alle anderen Neugierigen sind aufgerufen, die Säule mitzugestalten. „Wir freuen uns auf viele kreative Vorschläge aus dem Stadtteil“, sagt Organisator Benedikt Schlund. Auch das Quartiersmanagement Linden-Süd unterstützt das Projekt, dessen Ziel es ist, die Menschen im Stadtteil für Umweltfragen und ihr Wohnumfeld zu sensibilisieren.

Interaktive Module

Seit Freitag vergangener Woche steht die 2,70 Meter hohe Säule auf dem Gelände an der Deisterstraße 46 in Höhe des Textilgeschäfts Kik. Schlund, Student der Landschaftsarchitektur, und ein Team engagierter Tüftler haben das hölzerne Objekt gebaut. Noch sieht es ziemlich kahl aus, aber das soll sich ändern. Geplant ist, die Säule mit verschiedenen interaktiven Modulen auszustatten, die Umweltthemen anschaulich und leicht verständlich vermitteln. Dabei sollen die Inhalte über Schrift und Bild ebenso vermittelt werden wie durch technische Spielereien.

Hörstation und Solaranlage

„Es wird zum Beispiel eine Hörstation eingebaut, die per Knopfdruck aktiviert werden kann und dann über Lautsprecher Informationen weitergibt“, erklärt Schlund, der das Projekt zunächst für den Verein Transition Town entwickelt hatte. Ein Prototyp war im Sommer 2019 auf dem Küchengartenplatz zu sehen. Dort kam bereits der Umweltautomat zum Einsatz, ein Drucker, der nachhaltige Tipps auf Kassenbons ausspuckt. Er wird auch an der neuen Säule an der Deisterstraße befestigt. Als weiteres Modul ist ein Beleuchtungssystem geplant, das die Nutzer der Säule ausprobieren können. So soll ihnen das Thema Energie nähergebracht werden. Vorgesehen ist auch, eine Mini-Solaranlage zu installieren. Schlund und seine Mitstreiter haben zudem einen Wassertank in die Umweltsäule eingebaut. „Da passen 600 Liter rein“, sagt er. Genug, um Pflanzen zu bewässern, die rundum in kleinen Kästen oder anderen Behältnissen angebracht werden sollen.

Ideen der Anwohner gefragt

Schlund betont, das die künftige Gestaltung der Säule noch flexibel ist. „Wir wollen sie gemeinsam mit den Menschen in Linden-Süd gestalten, jeder ist aufgefordert, seine Ideen einzubringen.“ So sei denkbar, auch das Thema wilder Müll aufzugreifen – eine Problematik, für die es im Stadtteil bereits gute Lösungsansätze gebe. Ein Treffen Interessierter ist für Sonntag, 18. Oktober, von 16 bis 18 Uhr im NIL-Begegnungszentrum der Lebenshilfe, Charlottenstraße 1, geplant. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an nico.walter@lebenshilfe-hannover.de. Bis Montag, 2. November, können weitere Vorschläge eingereicht werden.

Rückkehr im kommenden Jahr

Bis dahin wird die Säule an der Deisterstraße 46 stehen. Danach wird sie abgebaut, um sie in der Winterpause so auszustatten, wie es sich die Ideengeber gewünscht haben. Im kommenden Jahr wird die Umweltsäule dann dauerhaft an ihren Standort zurückkehren.

Wer Anregungen und Fragen zur Umweltsäule hat, erreicht Benedikt Schlund unter der E-Mail-Adresse hello@mansana-projects.com.

Von Juliane Kaune