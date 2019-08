Hannover

Trockenheit, Schädlinge, Pilzbefall – der Klimawandel macht Hannovers Straßenbäumen schwer zu schaffen. Insbesondere junge Bäume sind bedroht. „Es ist derzeit denkbar schwierig, Bäume, die wir gerade gepflanzt haben, zu erhalten“, sagte Hans-Karl von Bodecker vom Fachbereich Umwelt und Stadtgrün am Montag im Umweltausschuss. Man wässere die Pflanzen und versuche, die Standorte zu optimieren. „Die klimatischen Bedingungen werden immer bedrohlicher für Straßenbäume“, sagt der Experte.

Erstmalig mehr Bäume gefällt als gepflanzt

Mehr als 46.000 Straßenbäume säumen die Straßen, vor allem Linden, Eichen und Ahorn. Eigentlich ist die Stadt bemüht, den Bestand zu erweitern, doch im vergangenen Jahr ließ die Veraltung mehr Bäume fällen als neu gepflanzt wurden. Das lag unter anderem an den drei Stürmen, die 2017 und 2018 über Hannover hinwegfegt waren und schwere Schäden verursacht hatten. 300 Straßenbäume wurden beschädigt, 111 davon so schwer, dass sie gefällt werden mussten. Das geht aus dem jüngsten Bericht über den Zustand der Straßenbäume hervor, den die Stadt im Umweltausschuss vorgelegt hat.

Suche nach Baum-Standorten „immer schwieriger“

Müssen Bäume weichen, weil Straßen erneuert oder Häuser gebaut werden, ist die Stadt verpflichtet, für Ersatz zu sorgen. Doch geeignete Standorte in den Quartieren der Stadtteile zu finden, ist nicht leicht. Für 144 abgeholzte Bäume sei kein direkter Ersatz möglich, heißt es in dem Bericht. Das liege unter anderem daran, dass unter der Erde an etlichen Stellen Leitungen verlaufen. „Dort können wir keine Bäume pflanzen, weil die Wurzeln in die Leitungssysteme hineinwachsen“, sagt von Bodecker. Die Suche nach Baumstandorten im Stadtgebieten werde immer schwieriger, bekräftigt Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne) in der Sitzung.

Damit will es die Ratspolitik nicht bewenden lassen. Das Argument, Bäume dürften wegen Leitungen nicht gepflanzt werden, könne er nicht mehr hören, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Er schlägt vor, mehr Kübelpflanzen aufzustellen. Die Dezernentin entgegnet, dass der Pflegeaufwand sehr hoch sei, weil Bäume in Kübeln ständig gegossen werden müssten.

CDU : Viel Platz für Grün auf toten Gleisen am Aegi

CDU-Umweltpolitiker Maximilian Oppelt wünscht sich mehr Kreativität bei der Suche nach geeigneten Stellen für neue Bäume. Er erinnert daran, dass es auf dem Schiffgraben und am Aegidientorplatz noch immer ein totes Gleisbett sowie einen nutzlosen Hochbahnsteig gebe. „Das hätte man längst anpacken und viele Bäume pflanzen können“, sagt Oppelt.

Tatsächlich ist es zweieinhalb Jahre her, dass die letzten Stadtbahnen der Linien 10 und 17 oberirdisch bis zur Endhaltestelle Aegi fuhren. Seit dem sind Trasse und Hochbahnsteig stillgelegt. Die CDU hatte immer wieder darauf hingewiesen, dass die Gleise herausgerissen werden könnten, um Platz für viel Grün zu schaffen. Die Stadt kündigte an, dass man an einem Konzept für die Umgestaltung arbeite, bisher blieb es bei der Ankündigung.

Von Andreas Schinkel