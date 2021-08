Hannover

Sie kamen durch den Kellereingang, brachen gewaltsam mehrere Türen auf und bahnten sich so ihren Weg in den kleinen Saal vom Kulturpalast Linden: Unbekannte Einbrecher haben zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, den Musikclub an der Deisterstraße verwüstet.

Sorgen hat Betreiberin Simone Beer wegen der Corona-Krise schon genug. „Es ist eh alles ungewiss. Und jetzt auch noch das“, sagt sie. Im Konzertsaal sei die Einrichtung durcheinandergebracht worden und hinter der Theke hätten die Randalierer Gläser zerschmissen, sagt Beer. Der Laptop, den ein ehrenamtlicher Mitarbeiter zurückgelassen hatte, sei ebenfalls zerstört worden.

Konzerteinnahmen sind weg

Was das Team des krisengebeutelten Clubs viel mehr schmerzt: Die Trinkgeldkasse und Konzerteinnahmen vom vergangenen Wochenende haben die Täter mitgenommen. Es geht um einen niedrigen vierstelligen Betrag, doch der tut in Corona-Zeiten besonders weh. „Auch die Pistazien hinter dem Tresen haben sie mitgenommen“, sagt Beer mit einem resignierten Schulterzucken. Die Polizei war da und hat den Vorfall aufgenommen.

Die Einbrecher haben sich gewaltsam Zutritt verschafft. Quelle: Tim Schaarschmidt

Einen Tag, nachdem ein Mitarbeiter den Einbruch bemerkt hatte, ist im Club selbst nicht mehr viel von der Verwüstung zu sehen. Im Keller wurden Schlösser getauscht, und an einigen Türen sind die Spuren des gewaltsamen Einbruchs noch zu sehen. So auch an der Tür des benachbarten Imbiss, der denselben Kellereingang teilt. Hier misslang der Einbruch.

Immerhin: Musikinstrumente wie das Piano, das zugedeckt auf der niedrigen Bühne steht, und das technische Equipment haben die Einbrecher stehenlassen. Ohnehin hat der Kulturpalast sein Programm derzeit auf die Open-Air-Bühne verlegt, die einen weiten Steinwurf entfernt am Ihmeufer aufgebaut ist. „Normalerweise haben wir fünf Konzerte pro Woche. Jetzt ist es eins“, sagt Beer. So fehle es nicht nur an Einnahmen, sondern auch an Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchsmusikerinnen und Musiker.

„Wir könnten öffnen ...“

Im Kulturpalast selbst hat es seit Ausbruch der Pandemie kein Konzert mehr gegeben. Das will Beer auch nicht so schnell ändern – zu unsicher sei die Corona-Lage. „Wir könnten öffnen, aber das wäre unvernünftig.“ Gleichzeitig gehe dem Musikclub in Linden-Mitte wegen fehlender Einnahmen das Geld aus, sagt sie, und die wichtigen Überbrückungshilfen seien noch nicht eingetroffen.

Hinweise zum Einbruch nimmt das Polizeikommissariat Limmer unter Telefon (0511) 1093920 entgegen. Wer dem Kulturpalast nach dem Einbruch Geld spenden möchte, kann das auf folgendem Weg tun: IBAN: DE87 2519 0001 0517 5780 00, BIC: VOHADE2HXXX, Volksbank Hannover, Betreff: Einbruch Kulturpalast. Das Programm zur Open-Air-Sommerbühne gibt es unter kulturpalast-hannover.de

Von Manuel Behrens