Hannover

Ein bislang unbekannter Mann, der seit Wochen regelmäßig an der Grundschule Grimsehlweg in Hannover-Bothfeld auftauchen und die Kinder aus einem Gebüsch heraus beobachten soll, sorgt für Unruhe unter den betroffenen Eltern. Einigen Erziehungsberechtigten war der Unbekannte aufgefallen, als sie Schülerinnen und Schüler abholten. Andere wollen ihn sogar beobachtet haben, wie er beim Anblick der spielenden Kinder onanierte. Die Polizei ist inzwischen eingeschaltet.

Schülerin von Mann angesprochen

„Der Polizei ist erstmals am 31. Mai ein Vorfall angezeigt worden, bei dem Eltern eine verdächtige Person bemerkt hatten“, teilt die Behörde auf HAZ-Anfrage mit. Es habe auch einen weiteren Fall gegeben, bei dem eine Schülerin an der Schule von einem Mann angesprochen worden sei. Bislang sei allerdings nicht klar, ob es sich in beiden Fällen um dieselbe Person handelt, erklärt die Polizei.

Die Rektorinnen der Grundschule haben inzwischen auch auf die Vorfälle und die Geschichten reagiert, die von den Eltern an sie herangetragen wurden. Es sei ein Unbekannter an der Schule gesichtet worden, heißt es in einer E-Mail an die Eltern. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer seien informiert und könnten „auf Themen reagieren“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Polizei fährt verstärkt Streife

Der Polizei ist es bislang nicht gelungen, die Identität des Mannes herauszufinden. Zu den genauen Maßnahmen der Behörde in diesem Fall will sich die Polizei aus „ermittlungstaktischen Gründen“ nicht äußern. Man habe allerdings die Anzahl der Streifen in diesem Bereich erhöht, teilte die Behörde mit. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang einige Tipps zu den richtigen Verhaltensregeln, die Eltern mit ihren Kindern besprechen sollten (siehe Link).

Es kommt auch in Hannover immer wieder vor, dass Jungen und Mädchen vor Grundschulen von unbekannten Männern angesprochen werden. So machte im Jahr 2019 der Fall eines 57-Jährigen Schlagzeilen, der vor mehreren Schulen in Hannovers Südstadt versucht hatte, Kinder zu sich nach Hause zu locken.

Von Tobias Morchner