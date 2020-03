Hannover

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagabend in Hannover-Bemerode mit einer Schusswaffe auf das Fenster eines Linienbusses gefeuert. Eine 77-jährige Frau, die in dem Üstra-Bus unmittelbar neben der Einschussstelle saß, blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und sucht dringend Zeugen.

Fahrer stoppt den Bus nach einem plötzlichem Knall

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Bus der Linie 340 vor dem Schuss gegen 19.35 Uhr auf der Straße Boulevard de Montreal in Richtung Lissabonner Allee unterwegs. Als der 63-jährige Fahrer urplötzlich durch einen Knall aufgeschreckt wurde, stoppte er das Fahrzeug und bemerkte im Fahrgastraum anschließend eine zersplitterte Fensterscheibe mit einem Loch. Die 77-jährige Frau, die unmittelbarer neben der beschädigten Scheibe gesessen hatte, war laut Polizei der einzige Fahrgast in dem Bus.

Fahndung mit Polizeihunden ist erfolglos

Eine sofortige Fahndung nach dem Täter mit mehreren Streifenwagen und Polizeihunden war erfolglos. Ob der Schuss mit einer scharfen Waffe oder einer Schreckschusspistole abgegeben wurde, dazu äußerte sich die Polizei bislang noch nicht. Ob ein Projektil die Fensterscheibe durchschlagen hat, wurde bislang nicht mitgeteilt. „Die Ermittlungen dauern an“, sagte Polizeisprecherin Heike de Boer. Hinweise von Zeugen werden unter Telefon (05 11) 1 09 55 55 entgegengenommen.

