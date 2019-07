Zweiwöchiger Verkehrsengpass am Aegi in Hannover: In den Turmetagen der Nord/LB müssen riesige Glaselemente ausgetauscht werden, wofür ein Kran benötigt wird. Deshalb sind Fahrspuren für Autos gesperrt. Auch wegen der Straßensanierungen am Friedrichswall kommt es zu langen Staus.