Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben in der vergangenen Woche einen Stopp der Entschädigung für Verdienstausfälle bei Corona-Quarantäne für Ungeimpfte spätestens ab 1. November beschlossen. Niedersachsen will diese Zahlungen bereits am 11. Oktober einstellen. Inwieweit ist diese Maßnahme nachvollziehbar und arbeitsrechtlich in der Praxis umsetzbar? Ein Gespräch mit dem hannoverschen Arbeitsrechtler Dr. Ferdinand Brüggehagen.

„Grundsätzlich kein Lohn bei Quarantäne“

Wer entlohnt einen Arbeitnehmer in Quarantäne?

Grundsätzlich keiner. Während der Quarantäne ist ein Arbeitnehmer nicht arbeitsunfähig erkrankt, sodass er den Lohn nicht fortgezahlt bekommt. Sollte er für die Zeit der Quarantäne allerdings arbeitsunfähig krankgeschrieben sein, erhält er Lohnfortzahlung nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz. Richtigerweise müsste es heißen, ein Arbeitnehmer in der Quarantäne hat nach wie vor einen Anspruch auf Entschädigungsleistungen nach dem Infektionsschutzgesetz. Lohnfortzahlung und Entschädigungsleistungen sind zwei verschiedene Dinge. Hier regelt Paragraf 56 im Infektionsschutzgesetz, dass ein Ansteckungsverdächtiger, der Verboten in der Ausübung seiner bisherigen Erwerbstätigkeit unterliegt und dadurch einen Verdienstausfall erleidet, eine Entschädigung in Geld von seinem Arbeitgeber erhält.

Was ändert sich durch die neue Regelung der Länder?

Nach der neuen niedersächsischen Absonderungsverordnung gilt, dass sich Personen unter bestimmten Voraussetzungen in Quarantäne zu begeben haben. In diesen Fällen greift meines Erachtens wieder das Infektionsschutzgesetz, wonach Arbeitnehmer vom Arbeitgeber für die Dauer der Quarantäne eine Entschädigung erhalten. Nun soll aber ungeimpften Arbeitnehmern, die in Quarantäne müssen, künftig die Lohnfortzahlung, oder richtigerweise Entschädigung, verwehrt werden.

Wie sehen Sie als Arbeitsrechtler den Vorstoß?

Das Ziel, quarantänepflichtigen Arbeitnehmern für die Dauer der Quarantäne keine Entschädigung mehr zu zahlen, läuft auf eine mittelbare Impfpflicht hinaus, jedenfalls dann, wenn ein Arbeitnehmer für die Dauer der Quarantäne nicht ohne Entgelt dastehen will. Da es jedoch nach wie vor keine Impfpflicht gibt, habe ich Bedenken hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit der geplanten Regelung. Es bestehen meines Erachtens keine Bedenken, wenn in einer neuen Verordnung geregelt wird, dass nur geimpfte oder genesene Personen Zugang zu bestimmten Einrichtungen haben, und dass infizierte Personen und enge Kontaktpersonen in Quarantäne müssen. Gleichwohl müssen von den Behörden in Quarantäne geschickte Arbeitnehmer den durch die Quarantäne erlittenen Verdienstausfall erstattet erhalten. Denn anders als etwa ein Gaststätten- oder Kinobesuch soll das einem Arbeitnehmer zustehende Gehalt dem notwendigen Lebensunterhalt dienen. Ein Arbeitnehmer ist in der Quarantäne auf eine Gehaltszahlung oder Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz angewiesen, um für sich und seine Familie den Lebensunterhalt sicherzustellen. Im Ergebnis habe ich also gegen die vom Land Niedersachsen angestrebte „unbezahlte Quarantäne“ erhebliche Bedenken.

„Es kommt nicht darauf an, ob ein Arbeitnehmer Bereitschaft zeigt“

Wie kann oder darf überhaupt ein Impfnachweis kontrolliert werden?

Leiter bestimmter medizinischer Einrichtungen wie Krankenhäuser, Arztpraxen, und ambulante Pflegedienste haben gemäß Paragraf 30 Infektionsschutzgesetz in besonderer Weise für einen Infektionsschutz zu sorgen. Daraus resultiert meiner Ansicht nach auch ein Auskunftsrecht des Arbeitgebers gegenüber einem Arbeitnehmer nach seinem Impfstatus. Bei körpernahen Dienstleistungen führt die Auskunftspflicht auch zu einer Testpflicht für nicht Geimpfte. Wenn ein Arbeitnehmer die Beantwortung der Frage nach seinem Impfstatus verweigert, kann er, solange er körpernahe Dienstleistungen insbesondere im medizinischen Bereich erbringt, meiner Auffassung nach zur Testung verpflichtet werden.

Ist mit weniger Quarantänebereitschaft zu rechnen, wenn es keine Entschädigungen mehr gibt?

Nach der Absonderungsverordnung können die Behörden Quarantäne anordnen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob ein Arbeitnehmer Bereitschaft dazu zeigt.

„Impfverweigerer mittelbar zu einer Impfung bewegen“

Warum sollen Ihrer Meinung nach die Entschädigungen nicht mehr ausgezahlt werden?

Ziel der Absonderungsverordnung ist es offensichtlich, Impfverweigerer mittelbar zu einer Impfung zu bewegen. Dass dies Bedenken begegnet, halte ich für nachvollziehbar.

