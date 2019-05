Hannover

Wegen eines schweren Verkehrsunfalls auf der Autobahn 2 zwischen Lauenau und Bad Nenndorf ist die Strecke in Richtung Hannover derzeit voll gesperrt. Ersten Informationen der Polizei zufolge, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 8 Uhr. Vier Fahrzeuge sollen daran beteiligt sein. Ein Fahrer ist in seinem Wagen eingeklemmt. Der Rettungshubschrauber ist vor Ort gelandet. Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit unklar. Ebenso unklar ist, wie lange die Sperrung aufrecht erhalten werden muss. Die Polizei rät allen Verkehrsteilnehmern, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Erst am Montag hatte sich auf der Strecke bei Bad Nenndorf ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 52-jähriger Fernfahrer war mit seinem Kühllaster auf einen vor ihm ins Schleudern geratenen Lastwagen aufgefahren. Der Kühllaster prallte in die Mittelschutzplanke und fing Feuer. Der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt, befindet sich inzwischen auf dem Weg der Besserung. Wegen des Unfalls musste die Autobahn 2 bei Bad Nenndorf in der Nacht zu Mittwoch saniert werden.

Von tm