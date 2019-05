Hannover

Autofahrer müssen derzeit auf der Autobahn 2 erhebliche Behinderungen in Kauf nehmen. An der Anschlussstelle Bad Nenndorf in Richtung Berlin ist, ersten Informationen zufolge, ein Lastwagen in Brand geraten. Der Fahrer des Wagens ist in dem Wrack eingeklemmt. Rettungskräfte sind vor Ort. Weil Teile des Lastwagens auf die Spuren der Gegenfahrbahn geraten sind, ist die Autobahn zwischen Wunstorf-Kolenfeld und Bad Nenndorf in beide Richtungen voll gesperrt. Auch der Rettungshubschrauber Christoph 4 ist angefordert worden. In Kürze mehr.

Von tm