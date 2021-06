Hannover

Die Autobahn 7 war nach einem Unfall bei Berkhof in Richtung Hannover am Dienstagnachmittag voll gesperrt. Inzwischen ist eine Spur wieder freigegeben worden. Gegen 16.40 Uhr waren auf der Strecke zwei Lastwagen ineinander gefahren. Einer der Fernfahrer war in seiner Kabine eingeklemmt worden. Die Feuerwehr Wedemark konnte den Mann befreien. Er ist mit Rettungskräften auf dem Weg in ein Krankenhaus. Der Rettungshubschrauber, der an der Unfallstelle gelandet war, konnte ohne Patient wieder abheben.

Bereits am Dienstagmorgen hatte sich auf der Autobahn 2 ein tödlicher Unfall mit mehreren Lastwagen ereignet. Auf dieser Strecke kommt es deshalb zwischen Lehrte-Ost und dem Kreuz Hannover-Ost in Richtung Dortmund weiter zu Behinderungen.

Von Tobias Morchner