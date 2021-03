Hannover

An der Auffahrt von der Bundesstraße 443 zur Autobahn 7 in Richtung Hamburg ist es am frühen Dienstagabend zu einem Unfall mit einer Leichtverletzten gekommen. Ein VW Lupo wurde dort von einem Kleintransporter erfasst. Die Lupo-Fahrerin kam in ein Krankenhaus.

Wie die Feuerwehr Laatzen mitteilte, kam der Fahrer des Kleintransporters aus Richtung Sehnde und wollte bei untergehender Sonne links von der Bundesstraße in Richtung A 7 abbiegen. Dabei soll der Fahrer den Lupo übersehen haben, der in der Gegenrichtung unterwegs war. Im Kreuzungsbereich zur Autobahnauffahrt kam es zum Frontalzusammenstoß. Die Fahrerin und der Fahrer konnten sich selbst aus ihren Autos befreien.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Quelle: Gerald Senft/Stadtfeuerwehr Laatzen

Die Ortsfeuerwehr Rethen wurde gegen 18.40 Uhr alarmiert und musste vor Ort ausgetretene Flüssigkeiten abbinden sowie die Strecke bei zunehmender Dunkelheit ausleuchten. Der Kleintransporter und der VW wurden abgeschleppt. Gegen 19.20 Uhr war der Einsatz beendet.

Von Manuel Behrens