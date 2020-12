Hannover

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos haben sich am Sonnabendnachmittag auf der Autobahn 7 bei Laatzen drei Personen Verletzungen zugezogen. Gegen 16.30 Uhr war ein VW mit einem Seat kollidiert, als eines der Fahrzeuge von der Autobahn auf die Bundesstraße 443 abbiegen wollte und das andere in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der dunkle VW von der Autobahn 7 in Richtung Sehnde. Der weiße Seat war von Sehnde kommend in Richtung der Autobahn unterwegs. An der Kreuzung der beiden Strecken stießen die beiden Wagen aus bislang ungeklärter Ursache zusammen.

Zwei Männer und eine Frau verletzt

Die Feuerwehr streute an der Unfallstelle ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Die Einsatzkräfte klemmten zudem die Batterien beider Fahrzeuge ab und leuchteten die unübersichtliche Unfallstelle aus. Die weiteren Ermittlungen zu dem Zusammenstoß haben die Beamten des Verkehrsunfalldienstes der Polizeidirektion Hannover übernommen.

Die drei Insassen der beiden am Unfall beteiligten Wagen, zwei Männer und eine Frau, trugen Verletzungen davon. Sie mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die beiden beteiligten Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Gegen 17.15 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt. Es kam dennoch zu erheblichen Behinderungen.

Von Tobias Morchner