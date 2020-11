Unfall auf der A2 in Hannover: Auto quer über Fahrbahn geschleudert

Hannover

Zwei Männer sind bei einem Unfall auf der Autobahn 2 am Kreuz Hannover-Buchholz schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich bereits am frühen Montagmorgen in Fahrtrichtung Dortmund. Die A2 musste wegen der Bergungsarbeiten stundenlang gesperrt werden.

Gegen 6.30 Uhr geriet ein 69-Jähriger mit seinem Skoda Fabia leicht nach rechts auf die mittlere Fahrbahn. „Dort touchierte er einen 40-Tonner und wurde vor den Lkw geschleudert“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Anschließend prallte der Skoda in die Mittelleitplanke, wurde dann von einem Ford Mondeo erfasst und quer über die gesamte Fahrbahn zurück an die Seitenleitplanke geschleudert.

Unfallursache noch offen

Sowohl der Skoda-Fahrer als auch der 50-Jährige aus dem Mondeo erlitten schwere Verletzungen. Beide kamen ins Krankenhaus, der 54-jährige Fernfahrer blieb unversehrt. Der Sachschaden wird auf mindestens 12.500 Euro geschätzt. Die A2 Richtung Westen musste bis 10 Uhr komplett gesperrt werden. Der Grund für den Unfall ist noch offen, Alkohol war laut Polizei allerdings nicht im Spiel.

Von Peer Hellerling