Hannover

Schwerer Unfall auf der A 2 am Montag: Bei der Kollision zweier Autos in Höhe Hannover-Garbsen erlitten drei Insassen schwere Verletzungen. Nach Polizeiangaben war ein Audi aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden VW gefahren. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die dabei helfen, den Hergang aufzuklären.

Der 35-jährige Fahrer des Audi A6 war gegen 22.05 Uhr am Montag auf der rechten Spur in Richtung Berlin unterwegs. In Höhe der Raststätte Garbsen prallte das Auto aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden VW T-Roc. „Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Fahrzeuge über die weiteren Fahrstreifen gegen die Mittelschutzplanke“, sagt Michael Bertram von der Polizei Hannover. Sie prallten zurück auf die Autobahn.

Trümmerfeld blockiert beide Fahrrichtungen

Während der Audi auf dem rechten und dem Standstreifen zum Stillstand kam, schleuderte der VW zunächst zurück bis in den Böschungsbereich und blieb dann auf dem Standstreifen stehen. Der Audi-Fahrer sowie die 53 Jahre alte Fahrerin des VW und deren 13-jährige Begleiterin erlitten schwere Verletzungen und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.

Die Polizei bezifferte den Sachschaden mit insgesamt 70.000 Euro. Durch den Unfall wurden Trümmerteile auch auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Die Autobahn musste die Polizei deswegen vorübergehend in beide Richtungen sperren. Gegen 22.30 Uhr konnte der Verkehr in Richtung Dortmund wieder rollen, gegen 23.50 Uhr konnte der Verkehr in Richtung Berlin dann an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Zeugen die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei in Garbsen unter der Telefonnummer (05 11) 1 09 89 30 zu melden.

Von Manuel Behrens