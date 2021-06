Hannover

Es gleicht einem Déjà-vu: Auf der Hildesheimer Straße in Höhe des Dormero-Hotels hat schon wieder ein junger BMW-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren und zwei am Rand geparkte Fahrzeuge gerammt. Ein Opel wurde in der Nacht zu Montag sogar so kräftig weggeschoben, dass er gegen einen Baum prallte. In nahezu identischer Form und fast an derselben Stelle kollidierte bereits Ende Mai ebenfalls ein BMW-Fahrer mit drei geparkten Autos.

Der jetzige Unfall ereignete sich gegen 1 Uhr direkt vor dem Hotel. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, handelte es sich beim Verursacher um einen 22-Jährigen am Steuer eines PS-starken, schwarzen BMW M4. „Das Auto prallte gegen zwei geparkte Opel“, sagt Sprecher Marcus Schmieder. Dabei handelte es sich um einen Meriva und einen Mokka. Der kleine SUV rutschte noch gegen einen Baum vor dem Hotel.

Nahezu identischer Unfall Ende Mai

Erst Ende Mai rutschte ein 18-Jähriger auf der gegenüber liegenden Straßenseite mit einem 5er BMW in drei geparkte Autos. Quelle: Gerko Naumann

Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Der Grund für den Unfall ist laut Polizei noch unklar, ebenso die Schadenshöhe. Zeugenhinweise werden daher unter Telefon (0511) 1 09 32 17 erbeten.

Und: Genau auf der gegenüber liegenden Straßenseite ereignete sich am 27. Mai bereits ein absolut ähnlicher Unfall – nur im Hellen. Damals geriet ein 18-Jähriger mit einer 5er-BMW-Limousine ins Schleudern, drehte sich um 180 Grad und rammte drei geparkte Autos sowie einen abgestellten Motorroller. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Von Peer Hellerling