Hannover

Die Polizei Hannover bittet um Zeugenhinweise nach einem unübersichtlichen Unfall auf der Marienstraße in der Südstadt. Zwei Autos hatten sich am Sonnabend zunächst an der Verengung von zwei Spuren auf eine touchiert – dann gab es einen Auffahrunfall an einer Ampel.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.35 Uhr in Richtung Aegidientorplatz. Ein 25-Jähriger fuhr mit seinem schwarzen VW Polo auf der rechten Spur, neben ihm ein schwarzer Corsa mit einem 24-Jährigen am Steuer und zwei weiteren Personen an Bord.

Drei Personen leicht verletzt

An der Verengung berührten sich die Autos an den Außenspiegeln. Im weiteren Verlauf war der VW vor dem Opel und stoppte an der folgenden Ampel. „Dadurch fuhr der 24-Jährige ins Heck des VW“, sagt Behördensprecher Martin Richter. Sowohl der Polo-Fahrer als auch die 21 und 25 Jahre alten Mitfahrer im Corsa wurden leicht verletzt.

Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 3000 Euro geschätzt. Da beide Fahrer widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machen, sucht die Polizei nun Zeugen. „Unklar bleibt bisher, weshalb und wie stark der Polo-Fahrer bremste“, sagt Richter. Eventuell gab es stockenden Verkehr. Hinweise nimmt das Kommissariat Südstadt unter Telefon (0511) 1093217 entgegen.

Von Peer Hellerling