Unfall bei Biker-Demo in Hannover: Motorräder stoßen auf dem Messeschnellweg zusammen

Bei einer Demonstration gegen Fahrverbote für Motorräder am Sonnabend in Hannover hat sich ein folgenschwerer Unfall ereignet. Dabei wurde der Fahrer einer Suzuki und dessen Mitfahrerin leicht verletzt, der Fahrer einer Harley Davidson zog sich schwere Verletzungen zu. An der Rundfahrt hatten insgesamt 1600 Motorradfahrer teilgenommen.

Laut Polizei zufolge waren die Teilnehmer gegen 10.20 Uhr auf dem Messeschnellweg in Richtung Norden unterwegs. Als der Motorradkonvoi die Unterführung der Brücke an der Garkenburger Straße in Mittelfeld erreicht hatte, fuhr ein 58-Jährige aus Unachtsamkeit mit seiner Suzuki auf die Harley-Davidson eines 52-Jährigen auf. Bei dem Zusammenstoß kamen die beiden Männer sowie die 18-jährige Sozia auf der Suzuki zu Fall.

Der 58-Jährige und die 18-Jährige trugen bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Der 52-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Notarzt brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Messeschnellweg war an der Unfallstelle rund eine Stunde gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Von Tobias Morchner