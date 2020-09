Hannover

Zwei Männer haben am Montagabend bei einem Unfall in Hannover-Burg leichte Verletzungen davongetragen. Ein VW hatte gegen 22.45 Uhr im Vinnhorster Weg einen Fiat erfasst, der aus einer Parklücke kam. Der VW überschlug sich und beschädigte weitere Fahrzeuge.

Laut Polizei hatte ein 32-Jähriger mit seinem Fiat aus einer parallel zur Fahrbahn verlaufenden Parkbucht am Vinnhorster Weg ausgeparkt, als der VW eines 46-Jährigen den Fiat von hinten rammte. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der VW und rutschte einige Meter weiter über die Fahrbahn. Dabei beschädigte der VW weitere fünf in den Parkbuchten abgestellte Fahrzeuge.

Autos werden abgeschleppt

Beide beteiligten Autofahrer verletzten sich leicht. Rettungskräfte versorgten sie vor Ort. Der VW und der Fiat wurden bei dem Zusammenprall so stark beschädigt worden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Den Schaden an den übrigen geparkten Autos bezifferte die Polizei als gering. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es am Vinnhorster Weg zu geringen Verkehrseinschränkungen.

