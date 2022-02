Hannover

Unter Drogeneinfluss ist ein 28-Jähriger am Freitagmorgen in Hannover-Vinnhorst schwer verunglückt. Laut Polizeiangaben befuhr der Mann um 4.15 Uhr mit seinem VW Passat die Straße Alt-Vinnhorst (Richtung Benneckeallee). Zwischen der Schulenburger Landstraße und dem Bellstieg verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Straßenlaterne am rechten Straßenrand. „Dabei wurde er schwer verletzt“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der Verunglückte unter Drogeneinfluss stand. Der Notarzt entnahm dem 28-Jährigen eine Blutprobe. Der Führerschein des Mannes sei sichergestellt worden, teilte der Polizeisprecher mit. Gegen den 28-Jährigen sei ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet worden.

Von Thomas Nagel