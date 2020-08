Unfall in Hannover: Auto rutscht Böschung zu Herrenhäuser Gärten herunter

Hannover

Auf dem Westschnellweg in Hannover ist am Dienstagabend ein BMW-Fahrer in Schlangenlinien unterwegs gewesen. Der 40-Jährige rutschte schließlich an den Herrenhäuser Gärten die Böschung herunter, dabei überschlug sich das Auto. Der Mann kam unter Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus. Der Grund für den Unfall ist unklar – ein Alkoholtest verlief negativ.

Laut Feuerwehrsprecher Benjamin Pawlak hing der Langenhagener kopfüber in seinem 4er BMW, als die Rettungskräfte gegen 22.20 Uhr eintrafen: „Er wurde noch vom Sicherheitsgurt gehalten.“ Bevor der 40-Jährige allerdings befreit werden konnte, mussten die Helfer das Auto gegen ein weiteres Abrutschen absichern. Zunächst wurde vermutet, dass der Fahrer durch den Unfall schwere Verletzungen erlitten habe. Im Krankenhaus stellten diese sich aber glücklicherweise als leicht heraus. Der Schaden am BMW wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Alkoholtest verläuft negativ

Der Westschnellweg gen Norden wurde zeitweise voll gesperrt. Ein 27-Jähriger, der den Unfall in Richtung Stöcken beobachtet hatte, berichtete im Nachhinein von den gefahrenen Schlangenlinien. „Ein freiwilliger Alkoholtest beim 40-Jährigen verlief aber negativ“, sagt Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. Zur endgültigen Klärung ordnete die Staatsanwaltschaft die Entnahme Blutprobe an. Das Ergebnis steht noch aus.

Von Peer Hellerling